Kinderuni-FN startet Vorlesungsjahr

Für Kinder ab fünf Jahren beginnen am Samstag, 29. September, wieder spannende Workshops und interessante Seminare an der Kinderuni-Friedrichshafen. Lernen, Lachen, Lauschen stehen an zehn Samstagen und der Sommerakademie in der zweiten Augustwoche 2019 auf dem Plan. Am ersten Kinderuni-Tag öffnen die Pforten von 10 bis 11.30 Uhr an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen-Fallenbrunnen.

Im neuen Kinderuni-Jahr haben die Altersgruppen neue Namen bekommen: In A kommen Kinder zwischen fünf und sechs Jahren, die noch nicht lesen und schreiben können. Kinder von sechs bis sieben Jahren, die bereits lesen und schreiben können, sind in B richtig und C lädt Kinder zwischen sieben und acht Jahren ein. Junior steht Kindern ab neun Jahren offen.

Noch bis Mittwoch, 26. September, können sich Interessierte für den Seminartag am 29. September anmelden. Die alten Kinderuni-Ausweise haben keine Gültigkeit mehr. Wer sich über die Startseite der Kinderuni-FN schon angemeldet und den Jahresbeitrag gezahlt hat, erhält seinen neuen Studentenausweis bereits am ersten Kinderuni-Samstag und kann ab Oktober beim Quick-Check-in einchecken. Der neue Ausweis gilt als Eintrittskarte und Namensschild zugleich. Schnupperkinder melden sich wie gewohnt per E-Mail an. Einmaliges Schnuppern ist kostenlos. Die Teilnahmegebühren betragen pro Schuljahr für Kinder aus Friedrichshafen 40 Euro und Geschwisterkinder 20 Euro, für Kinder von außerhalb der Stadt Friedrichshafen 50 Euro (Geschwister 25 Euro).

„Ich sehe was, was du nicht siehst“ heißt es für die jüngsten Kinderuni-Studenten am Samstag, 29. September. Das Wunderwerk Auge steht in der Gruppe A im Mittelpunkt. Gemächlich geht es in B zu, denn Slow Food steht auf dem Vorlesungsplan. Gruppe C setzt sich von 10 bis 11.30 Uhr mit der Tiersystematik auseinander. Kreativ geht es bei den Junioruni-Studenten zu. Über Neunjährige bekommen gezeigt, wie ein Karikaturist arbeitet.