Kinderturn-Test kommt in die Häfler Grundschulen

Vor rund 20 Vertretern von Häfler Sportvereinen hat der Vorstand des Stadtverbands Sporttreibender Vereine Friedrichshafen (SSV) am gestrigen Dienstagabend die bisher geleistete Projektarbeit und neue Vorhaben dargestellt. Neben Informationen zur laufenden Fragebogenaktion standen der geplante Kinderturn-Test und das T-City-Projekt „Interaktives Wandern“ auf der Tagesordnung.

In insgesamt vier Projektbereichen (die Schwäbische Zeitung berichtete) hatte sich der SSV im vergangenen Jahr auf den Weg gemacht, um die Zusammenarbeit zwischen den ortsansässigen Sportvereinen, den Schulen und der Stadtverwaltung zu intensivieren. Neben „Integration durch Sport“ stehen „Sport und Ganztagsbetreuung“, „Sport, Kinder und Familie“ sowie der „unorganisierte Sport“ in der Zeppelinstadt auf der Agenda. Für die Projektarbeit hat der Häfler Gemeinderat im Vorjahr Mittel bereitgestellt, die Arbeit wird durch eine studentische Gruppe von der Zeppelin Universität geleistet und hat zudem einen Relaunch der SSV-Homepage zum Ziel, der bereits umgesetzt worden ist. Weitere Zwischenergebnisse erfuhren die SSV-Mitglieder gestern Abend in der PSG-Vereinsgaststätte am Seemoser Horn.

Kurz vor Weihnachten ging ein umfangreicher Fragebogen an sämtliche Abteilungsleiter der Häfler Sportvereine heraus. „Die Bestandsaufnahme ist wichtig, um den Bedarf bei ihnen zu ermitteln“, erklärte SSV-Vorsitzende Bärbel Höhne das Ziel der Fragebogenaktion. Da sich der Rücklauf derzeit in Grenzen hält, möchte sich die studentische Projektgruppe in den kommenden zwei Wochen nochmals gezielt an die Vereinsvorstände wenden und wegen der Umfrage telefonisch nachhaken.

Heiko Gottwald vom Häfler Sportamt erläuterte anschließend den „Kinderturn-Test Plus“, der als SSV-Pilotprojekt firmiert und bis zum Sommer umgesetzt werden soll. Im Fokus stehen dabei die drei- bis zehnjährigen Kinder in den Häfler Kindergärten und Grundschulen

Schließlich erläuterte T-City-Botschafter Harald Belz den erschienenen Vereinsvertretern das Projekt „Interaktives Wandern“ (SZ berichtete). Im Kern beinhaltet das Angebot für Wander-, Bike- und Skitouren-Freunde eine große Auswahl von GPS-geführten Touren aus Deutschland, Österreich und Südtirol, die auf das Handy geladen werden und bei der Orientierung im Gelände helfen.