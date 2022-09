Kindertheater zeigt das Stück „Traumkreuzung“

Mit seiner Inszenierung „Traumkreuzung“ für Kinder ab sieben Jahren ist das Ensemble Materiatheater Stuttgart am Dienstag, 20. September, um 9 und um 11 Uhr im Kiesel im k42 zu Gast. Das Kulturbüro beschreibt das Stück so: Elisabeth träumt einen seltsamen Traum. Sie wacht auf und ist auf einmal ganz woanders ist, nicht mal mehr im eigenen Land, sondern in einer fremden Welt, auf der anderen Seite der Erde… Elisabeth lernt hier eine andere und nicht immer ungefährliche Welt kennen. Dann ist sie plötzlich wieder bei sich zuhause und versucht, sich zurückzuträumen. Doch einen Traum zweimal zu träumen ist nicht leicht. Es sei denn, jemand anders träumt ihn. Das circa 55-minütige Stück erzählt von der Begegnung und Freundschaft zweier Kinder aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Eigentlich haben sie viel mehr gemeinsam, als sie trennt: den Wunsch zu spielen, zu lachen, zu lernen und von einer Welt für alle zu träumen. Karten kosten vier Euro und sind im Vorverkauf erhältlich unter Telefon 07541/28 84 44 oder E-Mail kulturbuero-friedrichshafen.reservix.de.