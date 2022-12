Kindertheater „Tranquilla Trampeltreu“ in Oberteuringen

In der Mühle Oberteuringen steht am Sonntag, 18. Dezember, um 16 Uhr, eine Kindertheatervorstellung des Cargo Theater mit Stefan Wiemers für Kinder ab vier Jahren auf dem Spielplan: Tranquilla Trampeltreu, eine musikalische Fabel von Michael Ende. Die Handlung laut Vorschau: „Seine großmähnige Majestät, König Leo der 28., gibt seine Hochzeit bekannt und lädt alle Tiere zu seiner Hochzeit ein. Während der Koch des Königs das Hochzeitsmahl zubereitet, erzählt er die abenteuerliche Geschichte der Schildkröte Tranquilla Trampeltreu, die sich auf den für sie unendlich weiten Weg zum Hochzeitsfest in der Löwenhöhle gemacht hat. Inmitten seiner Töpfe, Schöpflöffel und Pfannen erweckt der Koch die Küchenutensilien zum Leben und nimmt seine Gäste mit auf eine fantasievolle Reise.“ Anschließend gegen 17 Uhr auf dem Mühlenhof, findet ein weihnachtlicher Abschluss des Jubiläumsjahres statt, mit Sigi Beck und seiner Feuershow. Außerdem gibt es Punsch und Waffeln, organisiert vom Mühlenteam und der Johle Jugend, Oberteuringen. Die Turmbläser Oberteuringen stimmen musikalisch auf das Weihnachtsfest ein. Tickets gibt es für vier Euro nur an der Tageskasse.