Kindertagesstätten haben wieder für alle Kinder geöffnet

Auf diese Nachricht haben viele Familien gewartet: Ab Montag, 29. Juni, sind die städtischen Kindertagesstätten wieder für alle Kinder offen, teilt die Stadtverwaltung mit. Dann haben wieder alle die Möglichkeit, sich mit ihren Freunden im Kindergarten zu treffen und zu spielen. Das entlastet auch viele Eltern. Denn seit Mitte März waren die meisten Kinder wegen der Corona-Pandemie nicht in den Kindertagesstätten.

Die Träger der Häfler Kindertagesstätten werden laut Pressemitteilung versuchen, ihre Einrichtungen schnellstmöglich wieder in den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zu bringen, wobei dies je nach personellen und räumlichen Gegebenheiten vor Ort gegebenenfalls schrittweise erfolgen wird.

Vor zwei Wochen hatte Oberbürgermeister Andreas Brand an die Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) geschrieben und sie gebeten, den vollständigen Regelbetrieb in den Kindertagesstätten so bald als möglich wieder zu erlauben. Für viele Familien war die Zeit der Kita-Schließung enorm belastend.

Die Kinder werden in den bisher besuchten Kindertagesstätten und in gleichbleibenden Gruppen wieder betreut. Alle weiteren Informationen erhielten und erhalten die Eltern in einem Elternbrief per E-Mail oder mit der Post direkt von der jeweiligen Einrichtung, schreibt die Stadt. Das Abstandsgebot gelte weiterhin für die Erzieherinnen und Eltern beim Bringen und Abholen, aber nicht für die Kinder. „Wir sind gut auf den Start vorbereitet und freuen uns, dass endlich wieder Kinderstimmen in den Kindertagesstätten zu hören sind“, so Reinhard Friedel, Leiter des Amtes für Bildung, Betreuung und Sport. Auch die Außenbereiche zum Spielen in den Kindertagesstätten können genutzt werden.

Die Rückkehr zum Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen erfordere von allen Beteiligten ein hohes Maß an Disziplin und aktiver Mitwirkung. In den Einrichtungen dürfen ausschließlich gesunde Kinder ohne Symptome von SARS-CoV-2 betreut werden. Auch das Personal muss gesund sein, ebenso die Eltern oder andere Personen, die das Kind zur Kinderbetreuung bringen. Beim Betreten der Kindertageseinrichtung müssen die Eltern die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen einhalten.

Es wird auch ein Mittagessen für die Kinder angeboten. Hier gibt es allerdings Neuerungen und die Kinder müssen in festen Gruppen – entweder zeitlich oder räumlich getrennt – essen.