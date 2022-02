Kinderstiftung erhält großzügige Spiele-Spende

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Kinderstiftung Bodensee freut sich über eine große Spende zweier Spiele des StartUp-Unternehmens Yoomedoo!. Die Spiele stärken das Selbstvertrauen und die Selbstliebe der Kinder und festigen die Eltern-Kind-Bindung. „Aufgrund autobiographischer Erfahrungen lag mir das Projekt, die Umsetzung und Verbreitung von wertevermittelnden Spielen besonders am Herzen“, sagt Natalie Schulz, Firmengründerin von Yoomedoo!.

Das Domino- und das Memory-Spiel sind sogenannte Werte vermittelnde Spiele, die in Kooperation mit der PlanUp GmbH nun gespendet werden konnten. „Dabei liegt uns das Thema Nachhaltigkeit und Unterstützung von sozialen Belangen besonders am Herzen“, so Tobias Denzel, Gründer der Maklerfirma PlanUp GmbH.

Die Werte vermittelnden Spiele sind zu 100 % recycelbar, produziert in Tuttlingen und für Kinder von 5 bis 12 Jahre geeignet. Die Spiele wurden nach ihrer Entwicklung erst einmal in fünf verschiedenen kinderpsychologischen Einrichtungen, sowie 13 verschiedenen Kindergärten mit pädagogischen Fachkräften getestet, angepasst und verbessert. Nachdem die Testphase nun beendet ist, freut sich Natalie Schulz sehr, dass die Spiele nun durch den eigens aufgebauten Onlineshop unter Yoomedoo.de und die Verteilung an verschiedene Organisationen, Vereine und Läden, Kinder final erreichen können. Die Kinderstiftung Bodensee sagt „Danke“ und freut sich, die Spiele für das Projekt LUChS nutzen und den Lern-Tandems an verschiedenen Standorten im Bodenseekreis anbieten zu können.

Sie möchten sich Ehrenamtlich engagieren? Die Kinderstiftung Bodensee sucht weiterhin ehrenamtliche Lernbegleiter und Lernbegleiterinnen in Friedrichshafen und Tettnang, die Freude daran haben Kinder und Jugendliche in ihrem Lern- und Entwicklungsprozess zu begleiten.

Dabei sollten Sie Gespür für Kinder, Freude am gemeinsamen voneinander Lernen haben und sich wöchentlich Zeit für ein Kind oder eine*n Jugendliche*n nehmen. Sie erhalten eine Grundschulung und werden in Ihrem Ehrenamt von der Kinderstiftung begleitet.

Bei Interesse und für Fragen melden Sie sich gerne bei der Projektkoordinatorin Anja Marchoud, marchoud.a@caritas-bodensee-oberschwaben.de oder per Telefon: 0176/19975051.

Weitere Infos finden Sie auch unter www.kinderstiftung-bodensee.de