Die Freude ist groß: Aus einer Spendenaktion von Hyundai Motor Deutschland erhielt die Kinderstiftung Bodensee jetzt 2000 Euro für ihr Projekt Vorlesenetzwerk im östlichen Bodenseekreis.

Der Spende vorausgegangen sei in der Vorweihnachtszeit die Aktion „Spende ein Licht“, berichtete Karl-Hans Kern, Geschäftsführer des CSR-Kompetenzzentrums der Caritas in Stuttgart und Ansprechpartner für Unternehmenskooperationen. Gemeinsam hatten Hyundai und Caritas dazu aufgerufen, Kerzen zu basteln, um sie danach symbolisch für benachteiligte Kinder und Jugendliche zum Leuchten zu bringen. Für jede gestaltete Kerze stellte der Fahrzeugimporteur eine Spende von zehn Euro in Aussicht, letzten Endes rundete er den Spendenbetrag großzügig auf. „Seit 14 Jahren können wir auf Hyundai zählen, wenn es um die Förderung und Hilfe für junge Menschen geht“, so Kern. Mit der Kooperation „Gemeinsam mehr bewegen“ konnten seit 2004 mehr als 75 Projekte umgesetzt und dabei über 140 000 Menschen erreicht werden. „Wir freuen uns sehr über die Spende“, sagt Marielle Veser von der Kinderstiftung Bodensee im Bericht der Kinderstiftung. Mit dem Geld werden neue Bücherkisten für das Vorlesenetzwerk angeschafft.

Mittlerweile lesen im östlichen Bodenseekreis 80 ehrenamtliche, von der Kinderstiftung geschulte Vorlesepaten an 45 Einrichtungen in fünf Kommunen Kindern regelmäßig vor. „Über 580 Kinder werden so Woche für Woche über Vorlesestunden erreicht und in die Welt der Bücher entführt“, so Marielle Veser.

Weitere jeweils 2000 Euro gingen an die Kinderstiftung Ravensburg und an die Stiftung Kinderchancen Allgäu, die Vorlesenetzwerke im Landkreis Ravensburg und im Allgäu aufbauen und unterhalten.