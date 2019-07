Kinderstiftung baut Vorlesenetzwerk weiter aus

Seit 2011 unterstützt die Kinderstiftung Bodensee mit vielfältigen Förderaktivitäten benachteiligte Kinder darin, ihre Talente und persönliche Potenziale zu entfalten. „Mit all unseren Projekten haben wir auch im vergangenen Jahr weit über 1000 Kinder erreicht“, sagte Ewald Kohler, einer der beiden Geschäftsführer der Kinderstiftung Bodensee, bei der Vorstellung des Jahresberichts 2018.

Möglich gewesen sei dies nur durch das wertvolle Engagement von 150 Ehrenamtlichen, betonte er. Die Kinderstiftung ist eine Treuhandstiftung unter dem Dach von Lebenswerk Zukunft – Caritas Stiftung in der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Ein besonderer Schwerpunkt der Stiftungsarbeit habe im Jahr 2018 auf dem Aufbau des Vorlesenetzwerks im östlichen Bodenseekreis gelegen, berichtete Stiftungsgeschäfts-führerin Petra Demmer. Mittlerweile sind auch in Meersburg 13 Ehrenamtliche aktiv, die rund 60 Kindern in Kindergarten, Schule und Hort regelmäßig vorlesen. An allen Vorlesestandorten im Bodenseekreis lasen im vergangenen Jahr 95 ehrenamtliche Vorleser wöchentlich rund 570 Kindern vor. In diesem Jahr soll das Vorlesenetzwerk in weiteren Linzgau-Gemeinden etabliert werden.

Auch der Ausbau des Projekts Notlagenhilfe wurde 2018 weiter vorangetrieben. Hier unterstützt die Kinderstiftung Bodensee Kinder aus einkommensschwachen Familien bei der Anschaffung von Kleidern, Schuhen und Kindermöbeln. Im vergangenen Jahr konnte die Stiftung nach eigenen Angaben 376 Kindern helfen. Neu entwickelt hat die Kinderstiftung Bodensee 2018 das Projekt Ferien-, Freizeit- und Mitmachangebote. „Jedes Kind hat Freude am gemeinschaftlichen Spielen und Lernen. Besonders in Familien, die finanzielle Probleme haben, fehlt aber oft das Geld, um den Kindern eine aktive Freizeitgestaltung zu ermöglichen“, so Nicole Aich, Fachleitung der Kinderstiftung. Seit Juli 2018 organisiere die Kinderstiftung Bodensee daher entsprechende Aktivitäten. Auch diese werden von Ehrenamtlichen begleitet. Zu den Aktionen, an denen 85 Kinder teilnahmen, zählten unter anderem ein Erlebniswochenende und der Besuch eines Volleyballspiels in der ZF-Arena.

Präventionsarbeit an 18 Schulen

Das Djembe-Trommelprojekt, das die Kinderstiftung Bodensee seit Jahren mit den Förderschulen in Tettnang, Salem, Markdorf und Überlingen durchführt, erfreute sich auch 2018 großer Beliebtheit. 40 Kinder nahmen daran teil. Mit dem Trommelprojekt werden neue musikalische und kulturelle Horizonte und Lebensfreude geweckt.

Die Kinderstiftung Bodensee förderte im vergangenen Jahr 18 Präventionsveranstaltungen der Erziehungsberatungsstellen der Caritas im Bodenseekreis nach dem bewährten Programm „Stop – nicht mit mir!“ Ziel ist es, Kinder in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken und sie für Bedrohungssituationen zu sensibilisieren. Das Projekt wurde an 18 Schulen angeboten, 396 Kinder und Eltern nahmen daran teil.

Einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung der verschiedenen Förderaktivitäten der Kinderstiftung Bodensee leistet die jährliche Benefiz-Adventskalenderaktion. Der Kalender enthält 25 bunte Bilder – von Kindern aus dem Vorlesenetzwerk gemalt – und bietet dem Käufer die Chance, eine Sachspende oder einen Gutschein zu gewinnen. Nahezu alle 7500 Kalenderexemplare wurden 2018 verkauft. Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Benefiz-Adventskalender geben.