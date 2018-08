Ballsport, Schwimmen oder Turnen: Die Kindersportschule (Kiss) des VfB Friedrichshafen wächst seit 2012 stetig. Die beiden Leiter, Rosalinde Lehle und Sebastian Röder, suchen ab September einen neuen Trainer, der Spaß am Unterrichten und ein abgeschlossenes Sportstudium hat. So sollen die Häfler Kinder künftig weiterhin im Schwimmen oder als kleine Stuntmen ausgebildet werden.

Bei der Kindersportschule trainieren jede Woche rund 350 Kinder im Alter zwischen zwei und 14 Jahren. Zehn Mitarbeiter und zwei Bundesfreiwillige leiten das sportliche Angebot. Das Programm, das aus rund 45 Angeboten besteht, gibt es das komplette Schuljahr über. Für die Ferien organisiert das Team von Kiss ein Ferienprogramm. Dieses richtet sich nicht nur an die Kinder, die das ganze Jahre über bei der Kindersportschule dabei sind, sondern auch an alle anderen Kinder, die Lust haben, während der Ferien Sport zu treiben und in das Programm hineinschnuppern wollen. Zu den 45 Angeboten kommen noch Kooperationen mit Häfler Schulen und Häfler Kindergärten hinzu.

Das Interesse der Häfler an der Kiss wird immer größer, sie wächst und Lehle und Röder sind zufrieden mit der Entwicklung. Am Anfang sei das Projekt schwierig zu finanzieren gewesen, aber das habe sich mittlerweile gelegt. „Mittlerweile ist die Kindersportschule auf dem Niveau, dass wir jemanden einstellen können“, sagt Lehle. Nun suchen Lehle und ihr Kollege Sebastian Röder nach Unterstützung. Das Team sollte jemand verstärken, der ein abgeschlossenes Sportstudium hat. „Die Person sollte auf jeden Fall Spaß haben, zu unterrichten“, sagt Lehle. Auch eine Affinität zu Ballsport und die Lust Schwimmunterricht zu geben, seien bei einer Bewerbung von Vorteil.

Bei einigen Sportarten besteht besonderer Bedarf, sie anzubieten. „Es wäre schön, wenn unser neues Teammitglied Schwimmunterricht geben könnte“, sagt Lehle. Pflicht sei das aber nicht. Wichtig sei, dass der neue Trainer Lust habe, die Kinder zu motivieren, auch wenn sie noch sehr jung sind. Als Vorstufe bietet die Kiss auch Sportprogramm für Kinder im Alter von zehn Monaten und zwei Jahren an.