Kinderschutzbund-Friedrichshafen – Projekt Schülerpaten

Erfreulicherweise konnte der Kinderschutzbund-Friedrichshafen e.V. die Bodensee-Schule St. Martin als Kooperationspartner für das Projekt „Schülerpaten“ gewinnen. Ein hilfreiches präventives Angebot, das sowohl der Bodensee-Schule als auch dem Kinderschutzbund sehr am Herzen liegt. Schülerinnen und Schüler haben damit die Möglichkeit sich rechtzeitig Hilfe und Unterstützung zu holen. Das betrifft alltägliche individuelle Lebenssituationen im hier und heute, auf die die Schülerpaten zugewandt reagieren. Bei Bedarf an Unterstützung werden den Schülerinnen und Schülern der Bodensee-Schule vom Kinderschutzbund ausgebildete Schülerpaten zur Seite gestellt. Voraussetzung hierfür ist, die Bereitschaft des Kindes und selbstverständlich das Einverständnis der Erziehungsberechtigten. Nach der Kontaktaufnahme mit einem erwachsenen Schülerpaten entscheiden die Hilfesuchenden selbst, in wie weit sie das Angebot in Anspruch nehmen möchten. Die Art der Treffen bleibt ihnen überlassen, ob persönlich, im Chat, Video oder per E-Mail.

Gesellschaftliche Veränderungen in Arbeitswelt und Familie haben viel dazu beigetragen, dass Familien immer kleiner werden, Familien immer flexibler werden müssen und so wird die Schule immer mehr zum Lebensort junger Menschen. Die Schule nimmt daher an Bedeutung für das spätere Leben zu. Aus dem Grund verdienen sie die bestmögliche Startvoraussetzung und Chancengleichheit. Sie alle brauchen gerechte Bedingungen. Sie brauchen unsere Unterstützung für ihren persönlichen Aufstieg in Bildung und Beruf, denn Kinder sind unsere Zukunft. Kinder können ganz viel, wir müssen sie nur lassen. Erziehung, Bildung und Ausbildung sind die wesentlichen Grundlagen zur Entwicklung einer eigenständigen und selbständig verantwortlichen Persönlichkeit, wofür es sich lohnt zu leben.

Sie sind herzlich eingeladen am Projekt „Schülerpaten“ mitzuwirken. Rufen Sie uns an oder kommen persönlich bei uns im Kinderschutzbund vorbei – wir freuen uns über Ihre Unterstützung. Kontakte: 07541/22124, geschaeftsstelle@kinderschutzbund-fn.de oder www.kinderschutzbund-fn.de