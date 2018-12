Jedes fünfte Kind ist im Bodenseekreis von Armut betroffen. Ihnen mangelt es an materiellen Sachen wie festen Schuhen im Winter, an Zuwendung und auch Aktivitäten in der Freizeit. Die Kinderstiftung Bodensee kümmert sich genau um diese Belange. Die Schwäbische Zeitung unterstützt die Kinderstiftung mit ihrer Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“.

2011 gründete sich die Kinderstiftung als Treuhandstiftung unter dem Dach von Lebenswerk Zukunft, der Caritas Stiftung in der Diözese Rottenburg. Seitdem haben die Mitarbeiter und die rund 130 ehrenamtlichen Helfer mehrere Projekte angestoßen. „Wir sind eine Initiative, die dazu beträgt, dass die Kinder chancengleich aufwachsen“, sagt der Geschäftsführung der Kinderstiftung Ewald Kohler. Im Fokus der Mitarbeiter der Stiftung stehe, ein Netzwerk zu gründen, das zusammen daran arbeitet, dass ebendiese Kinder eine Chance haben, sich gut zu entwickeln. Dafür sollen unterschiedliche Impulse gesetzt werden, sodass die Jungen und Mädchen schon in frühen Jahren positive Erfahrungen sammeln können.

Ein Projekt davon ist die Vorlesewerkstatt, bei der ehrenamtliche regelmäßig in 45 Kindergärten und Grundschulen rund um und in Friedrichshafen vorlesen. „Das schöne an dem Projekt ist, dass wirklich alle Kinder angesprochen werden. Alle, die Lust haben, können sich einfach dazu setzen und sich die Geschichte anhören“, sagt Maren Dronia, die für die Freiwilligen Koordination der Kinderstiftung zuständig ist. Ziel der Vorlesewerkstatt ist es, bei den Kindern die Lust zum Lesen zu wecken und zugleich die Sprachförderung niederschwellig anzutreiben. „Uns ist es wichtig, mit wenig Mitteln, eine Wirkung zu erzielen“, sagt Kohler.

Dazu gehört auch, dass die Kinder in ihrer Freizeit schöne Erlebnisse sammeln. „Rund 1000 Kindern pro Jahr nehmen an dem Freizeitprogramm der Kinderstiftung teil“, sagt Kohler. Vielen Familien fehle einfach das Geld, um mit ihren Kindern Ausflüge zu ermöglichen. Deswegen bietet die Kinderstiftung unter anderem ein Trommelprojekt und hat auch schon einen multikulturelles Fußballtag organisiert. 60 Kindern haben an dem Tag mit professionellen Trainern teilgenommen.

Die Kinderstiftung unterstützt aber auch in materiellen Notlagen. Damit Jungen und Mädchen auch, wenn ihre Eltern nicht viel Geld haben, im Winter mit witterungsfester Kleidung draußen spielen und herumlaufen können, unterstützt die Stiftung sie mit Einkaufsgutscheinen für das Fairkauf Center und den Kleiderladen des DRK. Beim Einkauf werden die Familien von ehrenamtlichen Helfern begleitet, die die Familien beim Einkauf beraten. Für eine bedarfsgerechte Ausstattung von Kinderzimmern bekommen sie beim Fairkauf Center nicht nur Kleidung, sondern auch Möbel für Kinderzimmer.

Dabei ist die Stiftung auf Spenden angewiesen. „Wir leben ausschließlich von Spenden“, sagt Kohler. „Wir sind zufrieden, aber es könnte natürlich mehr sein.“ Privatpersonen, aber auch Unternehmen aus Friedrichshafen und der Region unterstützen die Kinderstiftung.