Kinderkurse auf Instagram: Yogakids und Bastelbox

Für Kinder im Alter von sechs bis dreizehn Jahren und Familien hat das Spielehaus-Team laut einer Mitteilung wieder ein interessantes Programm zusammengestellt. Auf dem Instagram-Kanal des Spielhauses unter geht es demnach auch in den nächsten Wochen bunt zu. Jeden Dienstag drehe sich alles um Spiel: Spielförderung sei die Aufgabe des Spielehaus und ein wichtiges Kinderrecht.

„Spiel ohne viel, zu Hause oder im Freien – das Spielehausteam gibt dienstags Tipps und Spielmöglichkeiten zum aktiven Mitmachen“, schreibt das Spielehaus in der Pressemitteilung. Mittwochnachmittags gehen dann die Kochkids im Livestream an den Start mit Kräuterfladenbrot, One-Pot-Pasta und Gemüsefrikadellen. Die Rezepte können im Spielehaus angefordert oder heruntergeladen werden.

Donnerstag ist Yogatag, heißt es weiter: Die Yogakids tragen mit ihrer kleinen Yogastunde zur Entspannung und positivem Körperbewusstsein bei. Jeden Freitag sind laut Spielehaus die Kräuterdetektive unterwegs auf spannender Kräutersuche: Dann gehe es ums Kräutersammeln, Bestimmen und was man mit Kräutern alles machen kann: Kräutersalz zubereiten oder auch ein Herbarium gestalten. Dazu gibt‘s viele Tipps für weitere Verwendungszwecke.

Für Rätselfüchse gebe es zudem das Faktenquiz mit interessanten Informationen und witzigen Erkenntnissen rund um den Frühling, schreibt das Spielehaus weiter. Ergänzt werde das Instagram-Programm durch Online-Kurse: Wissenhochzwei biete jede Woche spannende Workshops mit dem Spielhaus, Medienhaus am See, Wissenswerkstatt und Schulmuseum. Die Online-Kurse über Märchen, Katapulte bauen oder Harry Potter Brief und Zauberstab gestalten stehen den Kindern demnach kostenlos zur Verfügung. Anmeldung über www.wissenhochzwei-fn.de

Außerdem kann noch bis 21. April die Bastelbox Windrad im Spielehaus bestellt werden, heißt es weiter. Mit der Bastelbox könne jeder ein knallrotes Windrad herstellen, die Box enthalte alle Materialien und eine Bildanleitung. Ideal für das Fahrrad, den Balkon oder als Windspielzeug bei Laufspielen. Dazu gebe es wieder ein selbstgedrehtes Video zur Schritt-für-Schritt-Anleitung auf Instagram. Die Bastelboxen können nach Bestellung am Donnerstag, 22. April von 10 bis 16.30 Uhr vor dem Spielehaus abgeholt werden.