Kinderkino zeigt „Zu weit weg und doch Freunde für immer“

Das Kinderkino im Spielehaus präsentiert am Freitag, 14. Oktober, ab 15 Uhr den Film „Zu weit weg und doch Freunde für immer“. Bereits am Donnerstag, 13. Oktober, 16 Uhr, wird der Film im Ausguck im Medienhaus am See gezeigt. Eingeladen sind Kinder ab acht Jahren.

Da sein Heimatdorf einem Braunkohletagebau weichen soll, muss Ben mit seiner Familie in die nächstgrößere Stadt umziehen. Er findet nur schwer neue Freunde und auch im neuen Fußballverein laufen die Dinge für den talentierten Stürmer nicht wie erhofft. Ein humorvoller Abenteuerfilm über Zuwanderung, Integration und Freundschaft, heißt es in einer Vorschau der Stadtverwaltung.

Nach der Kinovorstellung im Spielhaus bietet das pädagogische Team noch bis 18 Uhr ein medienpädagogisches Begleitprogramm mit Spielen und Werkstätten zum Thema des Films an. Für die Filmvorführung im Spielehaus ist keine Voranmeldung nötig. Für die Aufführung im Kiesel des Medienhauses am See am Donnerstag, 13. Oktober, ist eine vorherige Anmeldung unter Telefon 07541/20 35 35 00 erforderlich.

Der Eintritt sowohl im Medienhaus am See wie auch im Spielehaus kostet zwei Euro. Alle Informationen rund um das Spielehaus gibt es telefonisch unter der Nummer 07541/38 67 29 oder im Internet unter www.spielehaus.friedrichshafen.de.