Kinderkino zeigt ab Donnerstag „Der Junge und die Wildgänse“

Das Kinderkino Friedrichshafen zeigt „Der Junge und die Wildgänse“, das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Vorstellungen sind am Donnerstag, 14. Oktober, 16 Uhr im Kiesel des Medienhauses am See und am Freitag, 15. Oktober, 15 Uhr im Spielehaus in der Meistershofener Straße 11a.

Das Kinderkino zeigt den mehrfach prämierten Kinofilm für Kinofans ab acht Jahren an zwei Spielorten. Zu sehen sind wundervolle Naturbilder, gedreht nach einer wahren Geschichte auf den Spuren von Nils Holgersson. Es ist eine berührende Geschichte über den Tierschutz, die Liebe zur Natur, Familie und den Mut, das Richtige im Leben zu tun.

Thomas würde seine Ferien am liebsten mit Videospielen in seinem Zimmer verbringen. Als seine Mutter ihm eröffnet, dass er diesen Sommer zu seinem Vater Christian in die Provence fahren soll, ist er entsetzt. Ein paar Wochen mit seinem Vater in der Natur verbringen zu müssen, ist ein Albtraum. Sein Vater erforscht eine bedrohte Art von Wildgänsen und hat einen verrückten Plan: Thomas soll ihm helfen, einem Schwarm verwaister Junggänse die sicherste Flugroute von Norwegen nach Frankreich zu zeigen. Trotz anfänglicher Skepsis freundet sich Thomas mit den Tieren an und erlebt schon bald das größte Abenteuer seines Lebens.

Der Film ist am Donnerstag, 14. Oktober, um 16 Uhr im Kiesel im Medienhaus am See zu sehen. Eine vorherige Anmeldung unter Telefon 07541 / 20 35 35 00 ist erforderlich.

Am Freitag, 15. Oktober, um 15 Uhr geht der Film im Kinderkino des Spielehauses, Meistershofener Straße 11a, über die Leinwand. Zum Film gibt es eine Kinoeinführung und in der Filmpause fetzige Spiele und Erfrischungen aus der Kinobar, die von den Kochkids zubereitet werden.

Nach der Kinovorstellung bis 18 Uhr gibt es noch ein medienpädagogisches Begleitprogramm mit Spielen und Werkstätten zum Thema des Films. Betreut werden die Kinder dabei vom pädagogischen Team des Spielehauses. Für die Filmvorführung im Spielehaus ist keine Voranmeldung notwendig.