Friedrichshafens ältester Fanfarenzug und das Lammgarten-Team haben gemeinsam 1500 Euro für das Kinderhospiz St.Niolaus gesammelt. Am vergangenen Donnerstag und Freitag spendete Thomas Vogt, Wirt des Lammgartens, von jedem verkaufen Glühwein 50 Cent für das Kinderhospiz. Zusätzlich rundeten viele Gäste die Beträge auf oder spendeten ihr Pfand, berichtet der Wirt. Vogt ist in diesem Jahr mit seinem „Lammgarten-Stüble“ zum ersten Mal auf dem Häfler Weihnachtsmarkt und wurde teilweise vom Fanfarenzug beim Verkauf für den guten Zweck unterstützt. Der Fanfarenzug und der Lammgarten haben schon öfters für das Kinderhospiz und den guten Zweck zusammen gearbeitet. Für das kommende Jahr planen die Roten am 1. Juni eine musikalische Spendenaktion durch den gesamten Bodenseekreis und werden bei der Aktion vom Lammgarten unterstützt. Es soll an diesem Tag in 23 Städten und Gemeinden vom Seehasen-Fanfarenzug aufgespielt werden.