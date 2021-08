Kinderbuch soll Lust auf nachhaltigen Urlaub am Bodensee machen

Warum um die halbe Welt fliegen, wenn auch direkt vor der Haustür spannende Urlaubserlebnisse warten? Das neue Kinderbuch „Kein Schmutz in der Luft – Lena reist umweltfreundlich“ des Ostschweizer Autors Stephan Sigg soll Kindern und Familien Lust auf Ferien am Bodensee machen. Das von Anna-Katharina Stahl illustrierte, 128 Seiten starke Buch ist im Buchhandel erhätlich, kostet 9,95 Euro und richtet sich an Kinder ab acht Jahren, wie der Verlag mitteilt.

Im Mittelpunkt steht Lena und ihre Familie, die mit dem Zug an den Bodensee fahren, um dort Camping-Urlaub zu machen. Mit dabei ist auch Lenas beste Freundin Hannah. Kaum ist das Zelt aufgebaut, machen die beiden Mädchen den Campingplatz und die Umgebung unsicher und erleben dabei eine Menge Abenteuer rund um den Bodensee.

Sigg will die Kinder für nachhaltigen Tourismus, Slow Travel und den Reiz der nahen Urlaubsziele, ganz ohne erhobenen Zeigefinger, sensibilisieren. Der Bodensee ist für ihn das perfekte Beispiel für die Vielfalt einer Region, in der es auch für Kinder viel zu entdecken gibt. Eine wichtige Rolle in der Geschichte spielen die Stadt Lindau, die Apfel-Kultur und der Affenberg in Salem.

Sigg ist in Rheineck aufgewachsen und kennt den Bodensee von Kindesbeinen an. Er verbrachte viele Sommer in der Bootsvermietung seiner Großeltern in Bregenz und konnte da schon als Kind einen kleinen Blick hinter die Kulissen des Tourismus werfen. Es ist bereits sein drittes Buch über Lena und das Thema Nachhaltigkeit.