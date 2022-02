Kinder-Uni geht weiter und sucht neue Dozenten

Die Kinder-Uni macht trotz Corona-Pandemie weiter und bietet ihren jungen Teilnehmern Wissenswertes aus aller Welt. Beim nächsten Termin, der am 19. Februar von 10 bis 11 Uhr 30 auf dem Campus der Zeppelin-Universität stattfindet, geht es einmal rund um den Globus auf der Suche nach den heißesten Orten und höchsten Bergen und tief hinein in den menschlichen Körper.

Die Jüngsten unter den Studierenden lernen, wo genau das Herz des Menschen liegt und wie groß es im Vergleich zu dem Herzen eines Elefanten oder einer Mücke ist. Im Seminar erkunden die Kinder die fleißige Pumpe, die Tag und Nacht im Körper arbeitet, ganz genau.

Acht- bis Neunjährige gehen dafür weit nach draußen – natürlich nicht wörtlich sondern inhaltlich - und machen sich auf die Suche nach den geografischen Superlativen: Was ist am höchsten, kältesten, tiefsten oder heißesten? Wo befindet sich der heißeste Ort der Erde, wo der kälteste? Wie heißt die größte Insel? Wer hält den Niederschlagsrekord?

In der Junior-Uni werden Metalle hergestellt. Die Kinder lernen, was Elektrolyse ist, also die Umkehrung der Vorgänge im Inneren einer Batterie.

Übrigens: Die Kinder-Uni ist immer auf der Suche nach neuen Dozenten. Wer sich auf einem Gebiet besonders gut auskennt und es spannend vermitteln kann, kann sich jederzeit melden und zwar telefonisch unter 01520 / 216 45 44.

Die Anmeldefrist für die Seminare endet am Mittwoch, 16. Februar.