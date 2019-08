Auf dem Fahrrad stehen oder auf einem Bein Runden fahren: Das hat bei den zwei Teilnehmerinnen im Sommerferiensportprogramm beim Kunstradfahren schon ziemlich gut geklappt. In der alten Festhalle zeigten Trainer Hermann Brugger vom Rad-, Roll- und Motorsportverein (RRMV) und Kunstradfahrerin Nadine Kurz die Grundlagen des Sports.

Ob durch einen Slalom oder bei Übungen im Kreis: die beiden Teilnehmerinnen, die fünfjährige Luisa und die siebenjährige Tinka, waren am Mittwoch konzentriert bei der Sache. „Vollgas“, rief Brugger immer wieder und die Mädchen traten kräftiger in die Pedale um genug Schwung für die Tricks zu haben. Dann stellten sie beide Füße auf den Lenker oder streckten ein Bein nach vorne. Mut bewiesen die beiden beim Sattel-Lenkerstand, bei dem ein Fuß auf dem Sattel, einer auf dem Lenker und der Sportler aufrecht auf dem Fahrrad steht. Brugger sicherte die Mädchen dabei und erklärte: „Hilfestellung ist bei uns ganz wichtig.“ Auch Nadine Kurz half den Mädchen, am Anfang beim Auf- und Absteigen und später bei den schwierigen Übungen. Die 16-Jährige fährt selbst seit zehn Jahren Kunstrad und sagt: „Es ist etwas Besonderes. Am coolsten finde ich, dass man etwas kann, was nicht jeder kann.“

Tinka ist aus Fischbach gekommen, die Siebenjährige fährt in einer Schul-AG Einrad und saß am Mittwoch das erste Mal auf einem Kunstrad: „Das Beste ist, dass ich bald lerne freihändig zu fahren.“ Immer wieder lief Tinka zu Hermann Brugger und fragte nach einer neuen Übung. Ihr Vater war beeindruckt von den Kunststücken: „Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut geht.“ Neben ihm zückte Luisas Mutter das Smartphone, um ihre Tochter bei den Übungen zu filmen. „Sie macht schon auf dem normalen Fahrrad immer Kunststücke, da dachten wir, das ist genau das Richtige. Und ich sehe hier, sie macht das richtig gerne“, stellte sie fest.

Am Ende gab es am Mittwoch eine Siegerehrung mit Urkunden und Medaillen für die beiden Mädchen.

Kinder, die Kunstradfahren lernen wollen, sollten Beweglichkeit und Mut mitbringen, so Hermann Brugger. In dem Sport werden Gleichgewichtssinn und Koordination geschult. Auch wenn einige Übungen schwierig seien, „es ist nicht utopisch, man muss einfach dran bleiben und kämpfen. Dann freut man sich, etwas Schwieriges erreicht zu haben.“

Der Verein bietet auch an den zwei nächsten Mittwochen jeweils von 10 bis 12 Uhr Kunstradfahren im Sommerferiensportprogramm in der alten Festhalle in der Scheffelstraße an. Außerhalb der Ferien findet das Training Montag und Donnerstag jeweils von 17 bis 18.30 Uhr statt. Interessierte sind eingeladen mit ihren Eltern vorbeizukommen.