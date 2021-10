Kinder sind auf Wissenparcours unterwegs

Sechsmal machten haben sich kürzlich wissbegierige und experimentierfreudige Kinder zwischen sechs und 13 Jahren in Gruppen auf den Weg durch die Friedrichshafener Kernstadt gemacht, meist begleitet von ihren Eltern, heißt es in einer Mitteilung vom Schulmuseum.

Vier Stationen warteten demnach auf dem Wissensparcours mit spannenden Angeboten rund um Kreativität, Geschichte, Theater, Robotik, Klang und virtuelle Realitäten. Die Kooperationspartner der Online-Plattform „Wissenhochzwei“ – Spielehaus & Spielbus, Medienhaus am See, Zeppelin Museum, Schulmuseum Friedrichshafen, Musikschule, Wissenswerkstatt Friedrichshafen und Lernfabrik – hatten sich immer zu zweit zusammen getan und im halbstündigen Turnus Angebote gemacht. Damit griffen sie die Idee von Bürgermeister Andreas Köster auf, der die Vernetzung der städtischen Einrichtungen stärken und den Schülerinnen und Schülern das umfassende Bildungsangebot der Stadt Friedrichshafen spielerisch nahebringen möchte.

Im Medienhaus lernten die Kinder Mutmach-Geschichten kennen, bastelten mit dem Spielehaus Eckenmonster, durften eine Rallye absolvieren und allerlei Geschicklichkeitsspiele ausprobieren. Im Zeppelin Museum, das die Musikschule zu Gast hatte, zauberten die Kinder aus Klang Farben und aus Farben Klang. Am Ende des Besuches stand ein buntes Konzert. Die Wissenswerkstatt hatte zusammen mit der Lernfabrik Robotik, auch erste Schritte zum Programmieren, und ein faszinierendes 3D-Memo-Spiel im Angebot. Und schließlich stellten die Kinder im Schulmuseum begleitet von der Theaterpädagogin des Kulturbüros lebende Bilder in Kostümen und historischer Klassenraumkulisse. Mit den vier Stempeln der vier Stationen hatte so jedes Kind die Chance, zum Wissenshelden zu werden.

Fast 70 Kinder lernten so die Bildungseinrichtungen in der Kernstadt kennen und erlebten hautnah, welch vielfältige Facetten die Kooperationen der Institutionen hervorzubringen vermögen.