23 Kindergärten, Gruppen und Schulklassen aus Friedrichshafen schmücken dieses Jahr fantasievoll 42 Weihnachtsbäume. Verteilt vor Geschäften und Betrieben in der Häfler Innenstadt, der Nordstadt und in Hofen verbreiten die Bäume jetzt weihnachtlichen Flair und bereiten den Passanten Freude, wie die Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH in einer Pressemitteilung schreibt.

Folgende Gruppen und Einrichtungen haben die Bäume geschmückt: Albert Merglen-Schule, Betriebskindergarten ZF („ratZ-Fatz“), Element-i Kinderhaus Wiki, Familienzentrum Noadja, Grundschule Fischbach, Kindergarten St. Agnes, Kindergarten St. Christophorus, Kindergarten Ave Maria, Kindergarten Dorfwiesen, Kindergarten Efrizweiler, Kindergarten Katharina, Kindergarten Kitzenwiese, Kindergarten Maria Schutz, Kindergarten St. Columban, Kindergarten St. Petrus Canisius, Kinderhaus Habakuk, Kinderhaus Wiggenhausen, Kinderkrippe Sonnenschein, Montessori-Kinderhaus St. Nikolaus, Naturkindergarten zum Guten Hirten, Pestalozzi Grund- und Werkrealschule, Swiss International School, Waldkindergarten Friedrichshafen.