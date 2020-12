„Kinder schmücken Bäume“ in der Innenstadt

Die Schülerinnen und Schüler der Pestalozzischule haben sich gemeinsam mit ihren Lehrkräften in diesem Jahr auf eine ganz besondere Art und Weise auf die nun begonnene Advents- und Weihnachtszeit eingestimmt. Sie beteiligten sich an der Aktion „Kinder schmücken Bäume“ der Stadt Friedrichshafen. Und so ging es ziemlich bunt und munter zu in den Klassenzimmern vieler Häfler Grundschulen und Kindergärten. Denn es galt, eigenen Christbaumschmuck herzustellen. Die Buben und Mädchen haben also kräftig gemalt, geklebt, gefilzt, geknetet, gewickelt, ausgeschnitten, aufgefädelt und vieles mehr. Die Kinderaugen strahlten beim Schmücken und die Ergebnisse können sich echt sehen lassen, schreibt die Pestalozzischule in einer Pressemitteilung. Foto: Pestalozzischule