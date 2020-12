Vorweihnachtszeit ist Bastelzeit: Das dachte sich auch das Team der Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH bei der Idee zu dieser Aktion. Die Mädchen und Jungen aus Häfler Schulen waren sehr kreativ und haben mit großem Eifer die beiden Weihnachtsbäume vor dem Rathaus am Adenauerplatz mit selbst gebasteltem Baumschmuck geschmückt. In den letzten Tagen bastelten die Kinder aus 23 Häfler Kindergärten, Gruppen und Schulklassen kleine und große Sterne, Weihnachtsmänner mit Zipfelmütze, kleine Tannenbäumchen, Herzen und vieles mehr, um die Weihnachtsbäume zu verzieren. Insgesamt schmücken die Kinder 42 Weihnachtsbäume, die verteilt vor Geschäften und Betrieben in der Häfler Innenstadt, der Nordstadt und in Hofen stehen.