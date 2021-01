Nachdem zwei Kinder am Dienstag gegen 15.30 Uhr von vier bislang nicht bekannten Jugendlichen im Bereich des Hafenbahnhofs angegriffen wurden, ermittelt der Polizeiposten Altstadt und bittet um Hinweise. Wie es im Pressebericht heißt, gaben die zehn und elf Jahre alten Kinder an, zunächst am Hafenbahnhof mit Schneebällen beworfen worden zu sein, woraufhin sie sich in die Fußgängerzone flüchteten. Dabei seien sie von der Gruppe verfolgt worden. Einer der jungen Männer habe den Elfjährigen in den Schwitzkasten genommen und getreten, sodass er zu Boden stürzte.