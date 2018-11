Kinder machen eine „Erlebnistour Bibel“

55 Kinder haben vor Kurzem die sogenannte „Erlebnistour Bibel“ zum Thema „Jona – ein Prophet geht baden“. Das berichtet das Pfarramt St. Petrus Canisius in einem Schreiben.

Am Beginn der Tour stand ein Bibeltheater, das aus Sicht des Propheten Jona von dessen Auftrag, seiner missglückten Flucht, seinem unheimlichen Aufenthalt im Fischbauch und seinen Erlebnissen in der Stadt Ninive erzählte. Hierbei lernten die Kinder Gott in verschiedener Hinsicht kennen: als Auftraggeber, als Anker, als Rettungsring und nicht zuletzt als Gott, den Barmherzigen, berichtet dias Pfarramt weiter. Anschließend erarbeiteten sich die Kinder diese Gottesbilder durch Spiele, Gespräche und Kreativ-Aktionen. Es wurden unter anderem Rettungskisten, Ankerwindlichter, Landkarten und kleine Bücher hergestellt und über Themen wie „Gemein ist…“, Buße, Reue und Barmherzigkeit gesprochen. Zum Abschluss des Tages bekamen alle Kinder eine Flaschenpost, die die gesamte Jonageschichte enthielt. Den Abschluss fand die Tour am Sonntag im Gottesdienst und einem anschließenden gemeinsamen Fest zum zehnten Jubiläum der „Erlebnistour Bibel“.