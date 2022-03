„Kinder-Kunst-Kultur“-Kurse im Kulturhaus Caserne

Die Kulturhaus Caserne GmbH bietet laut einer Pressemitteilung den gesamten März und April über mit „Kinder-Kunst-Kultur“-Kursen ein neues niederschwelliges Veranstaltungsformat für Familien an. Es richtet sich vorwiegend an Kinder und Jugendliche, in einigen Programmpunkten auch an Erwachsene. Zusätzlich gibt es in den Osterferien eine Theater-Kunst-Woche für 13- bis 18-Jährige und in den Pfingstferien einen Ferienkurs „Zirkus für Kinder“, der sich an 8- bis 12-Jährige richtet. Anmelden kann man sich bereits jetzt.

Gegeben und geleitet werden die Kurse von Künstlerin und Lehrerin Brigitte Meßmer aus Friedrichshafen, der Leiterin ZirkusAkademie Friedrichshafen, Andrea Sprenger (Meckenbeuren), der Perkussionistin und Rhythmustrainerin, Mary Reisch-Hug (Markdorf), und der Theaterpädagogin Jana Haberkern (Überlingen).

Brigitte Meßmer hat bis zu ihrer Pensionierung Kunst von der 5. bis zur 10. Klasse im Gymnasium und der Gemeinschaftsschule unterrichtet und an der Volkshochschule über Jahrzehnte Seminare gegeben. Seit Februar arbeitet sie freiberuflich, macht Ausstellungen und gibt Kurse im eigenen Atelier in der Eugenstrasse für Kinder und Erwachsene.

Seit 30 Jahren führt Theater- und Zirkuspädagogin Andrea Sprenger junge Menschen in die Welt von Akrobatik und Artistik ein. Die Friedrichshafener ZirkusAkademie entstand 2014 aus der Zirkusschule „Papillon“ und dem Jugend Varieté „Kraball“.

Mary Reisch-Hug leitet die Trommel- und Rhythmusschule „TrommelArt“ in Markdorf. Sie ist eine ausgebildete Perkussionistin und Rhythmustrainerin und hat als Musiklehrerin bereits an verschiedenen Musikschulen im Elementarbereich Musik & Bewegung, in der rhythmisch-musikalischen Frühförderung und im Musikgarten gearbeitet. Theaterpädagogin Jana Haberkern studierte Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis an der Uni Hildesheim und inszeniert mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Diskurstheaterstücke.

Ab dem 8. März können sich Kinder und Jugendliche musikalisch, künstlerisch, clownesk oder mit Feuer auseinandersetzen, wie es weiter in der Mitteilung heißt. Brigitte Messmer, Mary Reisch und Andrea Sprenger bieten über fünf Wochen Kurse im Kulturhaus Caserne an. Es werden Farben gemischt und gedruckt, Rhythmen getrommelt und afrikanische Trommelstücke erarbeitet. Die Kunst des Stolpern wird erlernt und clowneske Fantasien werden freigesetzt. Nicht zuletzt geht es auf Entdeckungsreise in die magische Welt der Feuerkünste.