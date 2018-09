Kinder kraxeln, pritschen, laufen und hüpfen

Nach einem Jahr Pause veranstaltet der Stadtverband sporttreibender Vereine (SSV) gemeinsam mit dem Betreuungsverein an Häfler Schulen den vierten Vereinstag. Am Samstag, 22. September, von 11 bis 16 Uhr haben alle Kinder der elf Häfler Grundschulen die Möglichkeit, kostenlos verschiedene Sportarten kennenzulernen und aktiv auszuprobieren. Die Kinder sollten am besten in Sportkleidung zum Vereinstag kommen, rät der SSV. In der Turnhalle der Pestalozzischule, der Bodenseehalle und der Alten Festhalle präsentieren sich 16 Abteilungen beziehungsweise Vereine.

Die HSG Handball, der Rad-, Roll- und Motorsportverein (RRMV), der Deutsche Alpenverein Sektion Friedrichshafen, der Judo-Ju-Jutsu-Verein, der Tennisclub Friedrichshafen sowie die Turnerschaft und der VfB Friedrichshafen nehmen an dem Vereinstag teil. Der VfB wirbt mit Volleyball, Karate-Dojo, Faustball, Ringen und der Kinder-Sport-Schule (KiSS). Neu dazugekommen sind beim nunmehr vierten Vereinstag die Trampolin-Abteilung des Bodensee-Schulsport-Vereins, die Fußballer des SV Ettenkirch, der Radsportverein Seerose und der RVI Ailingen. Ein Höhepunkt sind laut Veranstalter außerdem die stündlich stattfindenden Vorführungen des RRMV.

Wie bereits im vergangenen Jahr gibt es wieder eine Laufkarte. Das Ziel ist es, möglichst viele Stationen auszuprobieren und dabei Stempel zu sammeln. Am Ende können die Kinder dann an einer Tombola teilnehmen. Dabei locken tolle Preise der Sponsoren Sparkasse, AOK Baden-Württemberg, Stadtwerk am See, Schwäbische Zeitung und Intersport-Bodenseecenter. Hauptpreis ist ein Familien-Mulit-Mediaticket für das Ravensburger Spieleland. Obst vom Bodensee tut mit frischen gesponserten Äpfeln etwas für die gesunde Ernährung. Jedes Kind erhält außerdem einen Teilnahmepreis, die ersten 600 Kinder bekommen eine Trinkflasche des SSV. Die Grundschule Fischbach bietet Kaffee und Kuchen an.

Der Vereinstag fand 2012 zum erstem Mal statt, er wird im Zwei-Jahres-Rhythmus veranstalte. Mit dem Vereinstag können Kinder selbst entscheiden, was für eine Sportart ihnen Spaß macht und einfacher mit den jeweiligen Vereinen in Kontakt treten. Der Vereinstag soll dazu dienen, dass mehr Kinder zum Sporttreiben begeistert werden und die Vereinsmitgliedschaft erleichtert wird. Durch Sport in Vereinen werden neben der sportlichen Aktivität auch die Persönlichkeitsentwicklung, die Gesundheit und das Sozialverhalten gefördert, schreibt der Stadtsportverband.