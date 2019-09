Kinder können die Werft Friedrichshafen besichtigen

Wie funktioniert ein Schiff und wieso geht es nicht unter? Fragen wie diese werden 20 interessierten Kindern am Donnerstag, 3. Oktober, in der Werft der Bodensee-Schiffsbetriebe Gmbh (BSB) beantwortet. „Die Sendung mit der Maus“ (WDR) hat nämlich zum neunten bundesweiten „Türöffner-Tag“ aufgerufen. Dann öffnen sich Türen, die sonst für Kinder verschlossen sind. Im Fokus steht das Holzboot auf dem Werftgelände Friedrichshafen. Am praktischen Beispiel des Bootsbauprojekts der BSB-Auszubildenden wird erklärt, wie ein Boot gebaut wird. Zudem gibt es für die Kinder die Möglichkeit, ein Schiff im Hafen von innen zu erleben. Hier werden alle Fragen vom Schiffsführer höchstpersönlich beantwortet. Teilnehmen können 20 Kinder mit jeweils einer Begleitperson. Anmelden kann man sich ab sofort. Weitere Infos zur Anmeldung gibt es auf der Webseite der Maus unter www.wdrmaus.de.

Foto: Stadtwerke Konstanz