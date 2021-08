163 Häfler Kinder haben Spaß im Schulmuseumsgarten in Friedrichshafen

Das Spielhaus Friedrichshafen hat zu Beginn der Sommerferien Kindern ein Ferienprogramm mit 28 Workshops geboten. Daran nahmen 163 Kinder teil.

„Weil das Seehasenfest und das Kulturufer ausgefallen sind, haben wir uns überlegt, den Kindern und Eltern eine alternative Aktionswiese anzubieten“, sagt Margret Beck, Leiterin des Spielehaus laut Pressemitteilung.

Beim Workshop „Achtung, fertig – Selbernähen“ nähten die Kinder aus alten Landkarten und Kaffeetüten mit der Nähmaschine Utensilos und Taschen. Besonders beliebt bei den Kindern war laut Mitteilung der Workshop „Aus Matsch wird Papier“. Hier Beim Workshop „Kaligrafie mit Pinsel und Laser“ durften die Kinder Zeichen und Schriftzüge malen, die dann in der Wissenswerkstatt gelasert wurden. Das Angebot hat das Spielehauses in Zusammenarbeit mit dem Schulmuseum, der Wissenswerkstatt, dem Medienhaus am See und dem Kulturbüro organisiert.