Kinder haben Spaß auf dem Planeten X „Mathasia“

Langeweile in den Sommerferien? Nicht im Dornier-Museum. In den Sommerferien sind hier kleine und große Fliegerfans am richtigen Platz. Vom 28. Juli bis einschließlich 10. September bietet die neu eröffnete Experimentierwerkstatt „DO.labor“ mit einem Kinder- und Familienprogramm über sechs Wochen lang ein täglich wechselndes Ferienangebot, teilt das Museum mit.

Montags können Kinder ab vier Jahre zwischen 13 und 16 Uhr bei der offenen Kreativaktion „Die Ufos sind los“ fliegende Untertassen, Raumschiffe, Marsmenschen oder alles, was im Weltall umherschwirrt, basteln und in einer Weltraumkiste fantastische Abenteuer erleben lassen.

Dienstags ist Workshop-Nachmittag mit wechselnden Inhalten. Mittwochs, freitags und sonntags ist der Flugsimulator geöffnet. Eine Familien-Papierfliegeraktion findet an jedem Donnerstag von 13 bis 16 Uhr statt. Dabei stellen Groß und Klein ihr Talent im Papierfliegerbauen unter Beweis und testen die Flugeigenschaften am Papierflieger-Parcours im großen Flugzeughangar. Tolle Preise gibt es samstags beim Malwettbewerb im „DO.labor“. An allen Feriensonntagen bietet das Museum um 11 Uhr eine kindgerechte Familienführung sowie parallel eine öffentliche Erwachsenenführung an.

Wöchentlich wechselnde Workshops werden immer dienstags von 14 bis 15.30 Uhr in der Experimentierwerkstatt „DO.labor“ angeboten: Beim Workshop „Durchstarten und Abheben“ am 2. August erfahren Jugendliche von 12 bis 14 Jahre das Geheimnis, warum Flugzeuge fliegen. Dem Thema Fliegen widmet sich das Museum auf spielerische Art und Weise mit den Kleineren Besuchern von sieben bis zwölf Jahren am 9. August im Workshop „Warum braucht ein Schwan keinen Propeller zum Fliegen?“. Für die Mini-Pioniere geht’s am 16. August „Auf in den Urlaub“. Dieser Workshop widmet sich dem Thema Flughafen und seinen Elementen. In einen echten Helikopter steigen und sich wie ein Hubschrauber-Pilot fühlen können Teilnehmer im Alter von acht bis 14 Jahren am 23. August beim Angebot „Hubschrauber-Spezial“. Bevor es wieder zurück in die Schule geht, gibt es zum Abschluss noch den Workshop „Können Astronauten im Weltall die Sendung mit der Maus anschauen?“ für alle Kinder von sieben bis zwölf Jahren.

Toolbox gibt Workshop

Wie man einen eigenen Mini-Computer programmiert und damit eine per W-Lan ferngesteuerte Webcam mit Zeitraffer steuert, erlernen Teilnehmer beim Raspberry-Pi Workshop zusammen mit der Toolbox Bodensee am 18. August von 10 bis 17 Uhr. „Dies ist der Startschuss zu einer tollen Zusammenarbeit und noch weiteren interessanten Workshops im DO.labor“, verkündet Carina Saks, Leiterin des „DO.labors“ im Dornier-Museum. Vom 2. bis 4. August gastiert zudem das Expedition N-Mobil mit einer interaktiven und multimedialen Ausstellung zum Thema Nachhaltigkeit im Museum. Und wer schon immer einmal wissen wollte, wozu eigentlich Kunststoffe benötigt werden, erfährt dies bei einem Vortrag des Freundeskreises am 12. August von 15 bis 16 Uhr.

Langeweile mit Mathematik? Nicht auf dem Planeten X „Mathasia“. Besucher entdecken am 6. und 7. August von 14 bis 17 Uhr eine faszinierende Mathe-Erlebniswelt, verspricht das Museum.

Am 6. August macht der Europa-Park mit dem „Junior on Tour“-Club im Dornier-Museum halt. Von 14 bis 17 sorgen Ed Euromaus und seine Freunde für Unterhaltung, Spaß und Spiel. Gemeinsam mit Moderator Benedikt Weber sorgt der Junior-Club für ein unterhaltsames Bühnenprogramm für Groß und Klein.

Für Flugenthusiasten wird der Traum vom Fliegen im neuen Do 27 Flugsimulator wahr. Von Juli bis einschließlich Ende September bietet das Museum zusätzliche Rundflugtermine an: Sonntags, mittwochs und freitags können Besucher und Fliegerfans zwischen 13:00 Uhr und 16:30 Uhr auf dem Pilotensitz Platz nehmen und auf einem 15-minütigen virtuellen Bodensee-Rundflug den Traum vom Fliegen erleben. Ein Experte – meinst ein richtiger Pilot – steht dabei mit Rat und Tat zur Seite. Um sich einen Platz im Flugsimulator zu sichern, ist eine vorherige Anmeldung nötig.

Die Workshopangebote kosten 6,50 Euro inklusive Eintritt. Rundflüge im Flugsimulator kosten zwölf Euro exklusive Eintritt. Für alle Workshops und Flüge im Flugsimulator wird um Anmeldung per E-Mail an

wissensvermittlung@dorniermuseum.de

oder unter Telefon 07541 /

487 36 15 gebeten. Alle weiteren Ferienaktionen sind im Museumseintritt enthalten. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.