Susi und Pünktchen sind klasse. Nichts Alltägliches, aber klasse. Zwillingsschwestern – und beide elf Jahre alt. Kein Wunder also, dass sie mit einem Gewicht von jeweils rund zehn Kilo und etwa zwei Meter Länge fast die gleichen Maße aufweisen. Na gut, Susi ist ein wenig länger und schwerer. Allerdings brauchen die Schwestern eine Weile, bis sie sich aufwärmen und so richtig auf Touren kommen.

Also mussten die Mädchen und Jungs, die am Samstag zur den Workshops der Kinderuni in die Räume der Dualen Hochschule gekommen waren, ein wenig warten, bis sie Kontakt zu den beiden Prachtexemplaren, die sich in der Fachsprache „Boa Constrictor Imperator“ nennen, aufnehmen konnten.

Abwechslungsreiches Kursprogramm

Schlangen in der Häfler Kinderuni? Warum nicht – und wieder einmal ein Beweis dafür, dass die interessanten Themen in dieser Bildungseinrichtung nicht ausgehen. Jetzt aber zunächst einmal zum eigentlichen Vorlesungsplan. „What are we gonna do today?“, fragt Alexandra Krause in der Gruppe 7+. Ganz klar, es wird gekocht. Allerdings verständigt man sich heute nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch. „Fish & Chips“? Nein. „Cookies?“ Auch nicht. Etwas Leckeres mit viel Gemüse, Obst und einem feinen Nachtisch. Zunächst kommen erstmal ein paar neue Vokabeln ins Spiel. Spannend, aber gar nicht so einfach. Woher soll man denn wissen, dass die wie ein „Alienkopf“ aussehende Kolle „Celery“ heißt, wenn man schon die deutsche Bezeichnung nicht kennt, scheint sich der ein oder andere Jungstudent zu denken.

Politisch wird es derweil bei den Juniorstudenten der Altersklasse 11+. Die frühere langjährige Europaabgeordnete Elisabeth Jeggle diskutiert mit den Jugendlichen über das Thema „Welche Bedeutung hat die EU?“ Es geht ums Geld, das verantwortungsvoll zu verteilen ist, um ein pflegliches Miteinander in Europa, auch um aktuelle innen- und außerpolitische Fragestellungen. „Warum können eigentlich Bäume und Tiere nicht sprechen?“ „Und woran würden Astronauten auf einem fremden Planeten erkennen, dass sie es mit einer neuen Lebensform zu tun hätten?“ Mit der Überlegung „Was ist Leben?“ setzen sich die Fünf- und Sechsjährigen zusammen mit ihrem Dozenten Alexander Reuter auseinander.

Jetzt aber zurück zu Susi und Pünktchen, die mittlerweile ihre Wohlfühltemperatur erreicht haben. Mitgebracht worden sind sie von Marion und Klaus Hiefer, die als Hobbyschlangenhalter natürlich alles über die exotischen Tiere wissen und auch viel über andere Reptilien zu erzählen haben. „Sind die aber dick“, entfährt es einem Kinderstimmchen.

Wer traut sich, die Beiden anzufassen? „Ich hab keine Angst gehabt. Es hat sich zwar ein bisschen kitzlig angefühlt, aber ich würde es wieder machen“, wird sie sechsjährige Anna anschließend sagen. Und auch der fünfjährig Matteo fasst sich ein Herz. „Erst war es ein wenig merkwürdig. Aber beim zweiten Mal ging es schon bedeutend besser“, freut er sich – und hat wie alle anderen Jungstudenten zuhause jede Menge zu erzählen.