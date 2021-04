Kinder gegen Missbrauch stärken

Der Club Soroptimist International Friedrichshafen/Bodensee - ein Club berufstätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement - setzt sich laut Pressemitteilung unter anderem auch für den Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch ein. Schon zum zweiten Mal unterstützt der Häfler Club die Präventionsveranstaltungen in der Bodensee-Schule mit einer Spende von 500 Euro zum Thema „Sexueller Missbrauch“. Die Präventionsveranstaltungen richten sich an alle Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen und werden von der ehemaligen Kriminaloberkommissarin Manuela Dirolf durchgeführt. Dirolf arbeitet seit über 20 Jahren in der Präventionsarbeit an Schulen und Kindergärten. Sie weiß aus ihrer langjährigen Erfahrung, dass aufgeklärte und geschulte Kinder sich durchaus vor „verbotenen“ Handlungen eines Täters oder einer Täterin schützen können. Das Ziel ist es, das Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken, Gefahren zu erkennen und ihnen Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Foto: Soroptimist International