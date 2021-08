Kinder finden ihr Lieblingsbuch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Liebe Kinder, ich freue mich sehr, dass ihr heute gekommen seid, um eure Hasenklee-Buchgutscheine einzulösen, auch wenn in diesem Jahr das Seehasenfest Corona-bedingt ausfallen musste“ sagte Bürgermeister Andreas Köster, als er am Mittwoch die Erstklässler der Grundschule Fischbach im Medienhaus am See begrüßte.

Die Kinder stürzten sich begeistert auf die Auswahl spannender, abenteuerlicher und tierischer Geschichten und fanden schnell ihr Lieblingsbuch. Unterstützt wurden sie dabei von Diplom-Bibliothekarin Jutta Kubalczyk und Lesemöwe Frieda vom Medienhaus am See sowie Christine Waggershauser vom Seehasenpräsidium. Leseförderung ist eines der zentralen Themen des Medienhauses am See, wobei der Hasenklee einen wichtigen Baustein darstellt.

Alle Kinder, die einen Buchgutschein vom Medienhaus erhalten haben, können diesen noch bis zum Ende des Jahres gegen ein Buch Ihrer Wahl eintauschen – Lesemöwe Frieda freut sich auf viele kleine Besucherinnen und Besucher.