Spielehaus und Medienhaus am See haben Kinder im Alter zwischen fünf und 13 Jahren im November nach ihren Wünschen gefragt. Dazu wurden an elf Häfler Schulen Fragebögen verteilt. Insgesamt beteiligten sich nahezu 500 Schüler an der Aktion. Die ausgefüllten Wunschzettel konnten sie im Rathaus, im Spielehaus und im Medienhaus in die Sams-Wunschmaschine einwerfen oder die Wünsche direkt in einen Trichter sprechen.

Zur Auswahl standen Wünsche für Freunde und Familie, Wünsche für die Klasse, wie der Spielplatz in der Nähe aussehen soll, dem Berufswunsch der Kinder und nach einem verrückten Wunsch.

Viele der Kinder haben ganz ähnliche Wünsche: Für ihre Familien wünschen sie sich vor allem Gesundheit, Glück und Zusammenhalt, aber auch mehr Freizeit für gemeinsame Unternehmungen.

Nach der Schule gefragt, wünschen sich die Kinder eine schöne Schulzeit ohne Streit und mit einem guten Zusammenhalt in der Klassengemeinschaft. Nette Lehrer, viele Ausflüge und längere Pausen sind auch noch wünschenswert, wie die Veranstalter mitteilen. Die Kinder wünschen sich zudem mehr saubere Spielplätze und mehr Spielgeräte wie Trampolin oder Nestschaukel.

Beim Berufswunsch steht die Polizei ebenso hoch im Kurs wie Arztberufe, einige wollen auch Ingenieure, Techniker oder Sportler werden. Und ein Teilnehmer möchte Weihnachtsmann werden.

Die verrückten Wünsche sind am schönsten zu lesen. Natürlich möchten die Kinder keine Hausaufgaben mehr haben, sie wünschen sich eine Geschenkmaschine, möchten Einhörner streicheln oder noch besser, selbst ein Einhorn sein. Sie wollen liegen können oder zu fernen Planeten reisen. Sehr oft wurde Frieden für die Welt gewünscht, was ein Kind wunderbar so formuliert hat: „mit einem Wort an die Politiker: Frieden für die Welt schaffen“.

Unter den Einsendungen vergibt die Jury viele Preise. Drei davon gehen an Klassen und neun Preise gehen an die einzelnen Gewinner.