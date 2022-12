„Kinder brauchen beide Eltern“: Aktionsbündnis fordert Aufmerksamkeit für Eltern-Kind-Entfremdung

Wie lässt es sich verhindern, dass sich Kinder nach einer Trennung von einem Elternteil entfremden? Antworten auf diese Frage will das Aktionsbündnis „Genug Tränen!“ mit seinem Infomobil liefern. Gerade tourt das Bündnis durch die Bodenseeregion. Auch in Friedrichshafen hat es Halt gemacht.

Das bebilderte Infomobil und die pinken Plakate fallen auf dem verschneiten Antoniusplatz in Friedrichshafen direkt ins Auge. So soll Aufmerksamkeit auf ein Thema gelenkt werden, das selten Beachtung bekommt: Eltern-Kind-Entfremdung. Der Informationsstand des Bündnisses „Genug Tränen!“ wird von zwei Männern betreut. Beide haben selbst erlebt, wie sich ihre Kinder nach der Trennung von ihnen entfernten.

Der Zustand der Eltern-Kind-Entfremdung ist nahezu nicht bekannt, wie das Aktionsbündnis „Genug Tränen!“ mitteilt. Weiter heißt es: „80 Prozent der Umgangselternteile verlieren den Kontakt zu ihren Kindern nach zwei Jahren.“

Entfremdung wird oft herbeigeführt

Grund dafür sei allerdings meist nicht der Wunsch der Kinder, sondern der Trennungsprozess der Eltern. Durch Auseinandersetzungen geraten die Kinder bewusst oder auch unbewusst in einen Interessenskonflikt, erklärt Tilo Bildstein, einer der Betreuer des Infomobils. Es komme auch vor, dass ein Elternteil die Kinder aktiv dazu drängt, sich von dem anderen Elternteil zu distanzieren.

Die Entfremdung zwischen Eltern und Kindern sieht der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte als psychische Misshandlung an. Häufig leiden die Kinder und deren Umfeld ein Leben lang unter den Folgen, so Tilo Bildstein. Dem Bündnis „Genug Tränen!“ zufolge wird hierzulande allerdings zu wenig gegen diesen Missstand getan.

Kinder müssen eine Seite wählen

„Kinder werden aktuell nach Trennungen einem Elternteil zugesprochen“, beschreibt Tilo Bildstein die Situation in Deutschland. Ihm zufolge würden Anwälte deshalb die Kinder als Instrumente nutzen, um ein Elternteil während des Trennungsprozesses in ein möglichst gutes Licht zu rücken. Bei den Kindern entstünden so Schuldgefühle und eine innere Zerrissenheit.

Von rechtlicher Seite fordert „Genug Tränen!“ daher, im Falle einer Scheidung vermehrt auf das sogenannte Wechselmodell zu setzen. Bei diesem Modell wird die Kinderbetreuung zwischen beiden Elternteilen annähernd gleichmäßig aufgeteilt, anstatt sie einem Elternteil zu überlassen. In anderen Ländern sei dies bereits gelebte Realität.

Beraten statt bekämpfen

Bildstein appelliert außerdem, dass Eltern den „Anwalt möglichst lange raus halten sollten“. Stattdessen gebe es die Möglichkeit, sich bereits vor der Eskalation Unterstützung von Selbsthilfegruppen zu holen. Im Bodenseekreis besteht auch die Möglichkeit, sich während des Trennungsprozesses von der Caritas beraten zu lassen. Solche Angebote seien anders als Anwälte neutral eingestellt und würden den Fokus auf die Kinder legen.