Kinder der evangelischen Kindertagesstätte beim Klinikum haben der Tafel Friedrichshafen 56 Weihnachtspäckchen gebracht. Bestimmt sind diese für Kinder aus einkommensschwachen Familien.

Jedes Geschenk haben die Kita-Kinder zusammen mit ihren Eltern in buntes Papier eingepackt. Aufkleber informieren, ob das jeweilige Päckchen für ein Mädchen oder einen Jungen gedacht ist und für welches Alter es geeignet ist. Manchmal fiel es den kleinen Spendern ein bisschen schwer, sich vom heißgeliebten Auto, dem Gutenachtbuch, dem liebsten Kuscheltier oder einem anderen Spielzeug zu trennen. „Wenn hier gerade die kleinen Kinder ein Spielzeug verschenken, erleben sie auch hautnah, was spenden bedeutet“, erklärt die Leiterin der evangelischen Kindertagesstätte beim Klinikum, Doris Baumgartl. „Die Kinder sind von Anfang an in die Spende eingebunden, beim Packen der Päckchen, beim Sammeln in der Kita und beim gemeinsamen Transport in die Tafel. Das ist eine wichtige, positive Erfahrung für die Kleinen.“

Seit sieben Jahren organsiert Baumgartl diese Aktion mit ihren Kindern für andere Kinder aus einkommensschwachen Familien, die auf die Unterstützung der Friedrichshafener Tafel angewiesen sind. Täglichen kommen 60 bis 90 Kunden in den Laden in der Keplerstraße, um für wenige Cent Lebensmittel zu erwerben, die von Supermärkten, Discountern, Bäckereien, Metzgereien und anderen Läden gespendet wurden.

Die Tafel unterstützt nach eigenen Angaben mehr als 1600 Menschen aus Friedrichshafen und Umgebung, darunter mehr als 650 Minderjährige. Über die Weihnachtspäckchen der Kita-Kinder werden sich einige kleine Kinder der Tafelkunden sicherlich sehr freuen.