Kinder beschäftigen sich mit Selfies, Streit und der ISS

Zum letzten Mal vor den Sommerferien stehen am Samstag, 9. Juni, Workshops und Seminare für Kinder zwischen fünf und 15 Jahren in der Kinderuni Friedrichshafen auf dem Programm. In der Zeppelin-Universität verfolgen die Teilnehmer zwischen 10 und 11.30 Uhr den Weg eines Buches, diskutieren über Streit, nehmen an der Aktion „Ich bin hier! ⁄ I am here!" teil und erfahren Neues von der internationalen Raumstation (ISS).

Zum Abschluss des Kinderuni-Studienjahrs 2017/18 übt Dozentin Suzan Hahnemann mit den jüngsten Kinderuni-Studenten der Gruppe 5+, wie mit Streit in einer guten Art und Weise umgegangen wird. Denn Auseinandersetzungen gibt es ständig – zwischen Kindern, Familien, in der Politik. Hahnemann gibt den Fünf-und Sechsjährigen praktische Tipps, damit die Sommerferien harmonisch verlaufen.

Selfie oder Selbstportrait? „Ich bin das Kunstwerk“ heißt es für die Grundschüler am Samstag in dem Workshop der Kinderuni. „Von Rembrandt bis zum Selfie“: Die Gruppe 7+ erfährt spielerisch durch Dozentin Bärbel Starz, wie Künstler heute und damals mit dem eigenen Blick auf sich selbst umgehen. Unter anderem geht es darum, wie Künstler selbstbewusst ihr eigenes Bild kreieren, sich in Szene setzen und ihr Image konstruieren. Die Kinderuni-Studenten werden Teil der Kunstaktion „Ich bin hier! ⁄ I am here!". Durch einen Klick auf den Selbstauslöser bietet die Photobox die Möglichkeit zum Selbstporträt.

Dozentin Nina Benzkirch begleitet mit den Teilnehmern der „Plus"-Gruppe den Weg des Buches von der Idee bis ins Buchregal. Die Kinder erfahren unter dem Motto „Eine Buchhändlerin erzählt“, wer alles mitarbeitet, damit am Ende ein fertiges Buch entsteht. Zusammen schauen sich die Kinderuni-Studenten die Stationen im Verlag an und stellen nach, wie dort Bücher ausgewählt werden. Am Ende zeigt Nina Benzkirch, was ein Bücher-Voting ist.

In der Schwerelosigkeit

Passend zum Start des deutschen Astronauten Alexander Gerst am 6. Juni zur internationalen Raumstation, erklärt Dozent Günter Lauinger in der Junioruni die ISS. Lauinger zeigt, dass die internationale Raumstation eines der komplexesten Systeme ist, welches bisher gebaut wurde. Daran beteiligt waren verschiedene Nationen. Der Aufbau erfolgte über mehrere Jahre mit Dutzenden von Raketenstarts und Spaceshuttle-Einsätzen. In der Schwerelosigkeit werden von internationalen Teams Forschungen durchgeführt, die auf der Erde nicht möglich sind.

Kinderuni- und Junioruni-Studenten sollten sich bis Donnerstag, 7. Juni, über ihren Account für die Seminare anmelden. Das neue Studienjahr beginnt im September. Die Termine für 2018/19 werden noch vor den Sommerferien bekanntgegeben. Die Themen folgen sukzessive, sodass rechtzeitig das Programm für das Wintersemester gebucht werden kann, teilen die Veranstalter mit. Bereits eingeschriebene Kinderuni-Studenten erhalten das Programm auch per E-Mail. Interessierte können sich ab Anfang September einschreiben.

Die Kinderuni-Friedrichshafen bietet jeweils Veranstaltungen für unterschiedliche Altersgruppen an. Die jüngsten Kinderuni-Studenten sind zwischen fünf und sieben Jahre alt. In der zweiten Gruppe sind über Sieben- bis etwa Neunjährige gut aufgehoben. Die Junioruni besuchen Kinder bis 15 Jahre. Dementsprechend sind die Inhalte der jeweiligen Altersstufe aufgebaut. Für die „Plus“-Gruppe werden altersübergreifende Workshops angeboten.