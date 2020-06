Das Zeppelin-Museum lädt Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren für Mittwoch, 24. Juni, 14 Uhr, zu einem Onlinekurs via Zoom ein. Auf Basis historischer Bilder aus dem Zeppelin-Kalender basteln die Teilnehmer eine Collage. Eine Anmeldung ist bis Dienstag per E-Mail an

anmeldung@zeppelin-museum.de erforderlich. Die Kinder können ihre eigene Zeppelin-Szene bauen und ihrer Fantasie dabei freien Lauf lassen, schreibt das Museum in einer Pressemitteilung.

Das Angebot ist ein Online-Workshop. Nach der Anmeldung bekommt jeder Teilnehmer eine Materialliste und einen Link zugeschickt, mit dem man sich zum Workshop-Termin direkt in die Live-Schaltung einwählen kann. Dafür wird ein internetfähiger Rechner mit Kamera und Mikrofon benötigt – sowie das Programm Zoom.

Bei der Anmeldung sollten Namen und Alter der Kinder sowie eine E-Mail-Adresse angegeben werden.