Kind wird von Fremden in Friedrichshafen angesprochen: Polizei spricht von Einzelfall

Aufregung ist unter Eltern in Friedrichshafen entstanden, weil ein Kind in der Hofener Straße von Fremden aus einem Auto heraus angesprochen worden sein soll. Das ist der SZ berichtet worden. Eine Anfrage bei der Polizei hat ergeben, dass es tatsächlich einen gemeldeten Vorfall gab, den die Polizei allerdings als Einzelfall einstuft.

Anzeige von Ende Oktober

Ende Oktober sei bei der Polizei eine entsprechende Anzeige gemacht worden, bestätigt ein Polizeisprecher. Aus einem Auto, in dem ein Mann am Steuer und eine Frau auf dem Beifahrersitz saß, sei in der Hofener Straße ein Kind angesprochen worden. Es habe laut eigenen Angaben von der Frau dazu bewegt werden sollen, ins Auto einzusteigen.

Das habe das Kind den Eltern erzählt, die es der Polizei meldeten. „Wir haben den Ort überprüft, konnten aber kein verdächtiges Fahrzeug feststellen“, sagt der Polizeisprecher. Auch sei bei weiteren Streifenfahrten nichts Auffälliges in dem Gebiet entdeckt worden.

Eltern sollten mit Kindern sprechen

Solche Vorfalle sollten auf jeden Fall sofort der Polizei gemeldet werden, sagt der Sprecher weiter. Die Eltern sollten mit ihren Kindern über das Thema sprechen und sie anweisen, auf keinen Fall in ein fremdes Auto einzusteigen. Sollten Kinder wirklich angesprochen werden, sollten sie schnell auf sich aufmerksam machen.

Das heißt, andere Kinder in der Umgebung oder Erwachsene ansprechen und sie hinzuziehen. Im Bereich der Hofener Straße habe es keine Häufung von solchen Fällen gegeben. Es sei auf keinen Fall so, dass die Kinder hier nicht mehr allein auf die Straße gehen könnten, sagt der Sprecher.