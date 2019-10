Ein siebenjähriges Kind ist am Montag gegen 16 Uhr in der Unterführung der Bismarckstraße zur Möttelistrßae ungebremst in eine Dreiergruppe von Fußgängern gefahren. Das Kind kam mit dem Fahrrad zu weit nach rechts auf den Gehwegbereich.

Eine 65-jährige Frau wurde dabei am Knöchel verletzt, ein 74-jähriger Mann kam durch den Aufprall zu Fall und stürzte gegen die Mauer der Unterführung. Er zog sich dabei eine blutende Wunde an der Hand zu. Das Kind, welches einen Fahrradhelm trug, klagte nach dem Unfall über Kopfschmerzen.