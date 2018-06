Kiesel feiert Alexandra Dariescu aus Rumänien

Bei ihrem bejubelten Auftritt innerhalb der Reihe „Earthquake“ am Sonntagmorgen im ausverkauften Kiesel bewies Alexandra Dariescu, dass sie zu Recht zu den 30 besten Pianisten unter 30 Jahren zählt. Für die Fachpresse steht sie außerdem am Anfang einer spektakulären Karriere.

Gleich zu Beginn gestaltete die junge rumänische Pianistin mit großen Ausdruckswechseln zwei Préludes von Olivier Messiaen. Zurückhaltend, zart in „Die Taube“, als Symbol für die befreite Seele der verstorbenen Mutter des Komponisten. Ruhig, gelassen, mit kleinen Akkordbewegungen in „ Stille Klage“.

Die Klaviersonate Nr. 7 in D-Dur von Ludwig van Beethoven gehört zu dessen publikumswirksamsten Werken und passt so richtig zu aufstrebenden Künstlern. Die vielen gegensätzlichen Themen im ersten Satz bekamen jeweils charakteristische Gestalt. Wuchtige Oktavenpassagen, laut und kurz wechselten mühelos zu leisen, gebundenen, lyrischen Abschnitten. Der Mittelteil mit markanten Bässen zu leichten Umspielen in hoher Lage wurde zum zügellosen Ausbruch gesteigert. Höhepunkt des Konzerts war der langsame zweite Satz. Bewundernswert mit welch emotionaler Tiefe dieser „Seelenzustand eines Melancholikers“ (Beethoven) erklang. Harte Reibungen, Seufzermotorik, aufkeimende Zuversicht verschwanden schließlich im Nichts. Nach wohltuender Pause die Rückkehr zum heiteren Leben mit tänzerischer Eleganz und lebhaftem Kanon im Menuett. Sogar leichter Humor mit Handkreuzbewegungen fand hier seinen Platz. Mit viel Spielfreude und einem freundlichen Lächeln auf den Lippen, bekam der letzte Satz, immer leicht und locker präsentiert, seinen durchsichtigen Klangzauber.

15 Arrangements für Klavier

Der Auszug aus den neun Préludes von Gabriel Fauré lebte von fein abgestimmten Farbnuancen der kleinen Miniaturstücke. Dunkel gefärbt der Nachtgesang, fließende Bewegung im leicht zugänglichen venezianischen Gondellied, mit tiefer Traurigkeit das französische Chanson und der klassische Kanon im strengen Stil Johann Sebastian Bachs. Das berühmte, aber wegen seiner technischen Schwierigkeiten auch berüchtigte cis-Moll Prelude, meisterte die Solisten im wirklich schnellen Allegro.

Im Dezember 2017 fand in London die Weltpremiere „Der Nussknacker und Ich“ von Alexandra Dariescu statt. In 15 virtuosen Arrangements für Klavier, zusammen mit einer Ballerina und handgezeichneten Animationen wird die Geschichte der jungen Clara zum Leben erweckt. Mit dem „Blumenwalzer“ aus diesem Multimedia Projekt in einem Arrangement von Percy Grainger setzte die Solistin einen phänomenalen Schluss. Virtuoser Zauber mit schnellsten Läufen und Akkordbrechungen, beidhändigem Oktavendonner brachten den Flügel zum Glühen.

Über federleichter Begleitung bekamen die Walzerthemen Tschaikowskys strahlenden Glanz. Viel verdienter lautstarker Beifall für die sympathische Pianistin, die auch mit kurzen Erläuterungen durch ihr Programm geführt hatte.