Kids können sich im Radsport erproben

Für die zweite Auflage von „Rad & Roll“ am Sonntag, 22. Juli, planen die veranstaltenden Vereine eine bunte Mischung aus Wettkämpfen, Vorführungen und Mitmachangeboten. Wie im Vorjahr ist das Ziel, Menschen mit und ohne Behinderung die Möglichkeit zu geben, sich in Ettenkirch in und rund um die Ludwig-Roos-Halle sportlich zu betätigen.

Neben dem Rennrad-Zeitfahren am Samstag ab 14 Uhr in Tettnang-Hagenbuchen (Start am Waldparkplatz in Tettnang-Hagenbuchen, Anmeldungen vor Ort möglich) sind die Speedskating- und Handbike-Wettbewerbe am Sonntag in Ettenkirch die sportlichen Aushängeschilder der Veranstaltung (Startzeichen siehe Fahrplan, links).

Zum ersten Mal bei „Rad & Roll“ dabei ist der Schützenverein Ettenkirch, der seine Schießanlage neben dem Ettenkircher Wirtshaus Krone für einen Sommerbiathlon öffnet. Von 14 bis 16 Uhr absolvieren die Teilnehmer mit dem Luftgewehr das Schießen, um 17 Uhr startet das Fahrradrennen als zweite Disziplin. Mindestalter für die Teilnahme ist 14 Jahre, Minderjährige benötigen eine Erlaubniserklärung ihrer Eltern.

Das Laufradrennen findet in der Ludwig-Roos-Halle statt. Hier können Drei- bis Sechsjährige ihre Geschicklichkeit und Geschwindigkeit unter Beweis stellen. Anmeldungen werden von 13 bis 14 Uhr entgegengenommen, gefahren wird von 14 bis 15 Uhr. Danach gibt es bis 15.30 Uhr eine Skipping-Gruppenvorführung. Neben der Halle bietet die Jugendabteilung des RSV Seerose Friedrichshafen einen MTB-Parcours an. Unter Anleitung der RSV-Trainer können sich hier Interessierte jeglicher Altersklassen am Biken versuchen (Mountainbikes werden gestellt).