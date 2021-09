„Kidical Mass“ – Kinder sollen aufs Rad

In Friedrichshafen findet am Samstag, 18. September, um 15 Uhr die Familien-Fahrraddemonstration „Kidical Mass“ statt, die von „kinderaufsrad“ und vom ADFC organisiert wird. Kinder, Jugendliche und Erwachsene radeln dabei vom Treffpunkt am Rathausplatz durch Friedrichshafen. Über 140 deutsche Städte nehmen an der „Kidical Mass“ teil. Eingeladen sind laut Pressemitteilung nicht nur fahrradbegeisterte Familien, sondern alle, die sich eine Stadt wünschen, in der sich Kinder und Jugendliche sicher und selbstständig im Straßenverkehr bewegen können. „In einer lebenswerten Stadt muss Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen möglich sein“, sagt Neele Onnen vom Organisationsteam, das sich auf viele Teilnehmer freut. Kontakt: neele.onnen@adfc-bw.de; Weitere Informationen unter www.kinderaufsrad.org.