„Kidical Mass“ – Kinder aufs Rad

Am Samstag, dem 24. September, radelten 80 Kinder, Jugendliche und Erwachsene bei der Familien-Fahrraddemonstration „Kidical Mass“ durch Friedrichshafen. Organisiert wurde die Veranstaltung von engagierten Eltern und vom ADFC Bodenseekreis. Deutschlandweit nahmen dieses Jahr 200 Städte an der Kidical Mass teil.

Zur Demonstration kamen viele fahrradbegeisterte Familien und alle, die sich eine Stadt wünschen, in der sich Kinder und Jugendliche sicher und selbstständig im Straßenverkehr bewegen können. Der Zug wurde von der Polizei begleitet und fuhr durch zahlreiche Hauptstraßen in der Innenstadt, um auf das Anliegen aufmerksam zu machen.

Laut Statistik des Bundesverkehrsministeriums werden 43 Prozent der Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht. „Das muss sich ändern! Wir wollen, dass sich Kinder sicher und selbständig mit dem Fahrrad in unserer Stadt bewegen können“, fordert Neele Onnen vom Organisationsteam. Bürgermeister und Verkehrspolitiker müssen aufwachen und die Bedürfnisse der nächsten Generation im Verkehr endlich ernst nehmen. „Hierfür braucht es sichere Straßen und Schulradwege, freie Fußwege und eine sichere Fahrradwegführung, gerade an Kreuzungen und Kreisverkehren!“

Die Organisatoren hoffen besonders in der Friedrichstraße, aber auch an wichtigen Schulrouten auf ein Konzept und zeitnahe Maßnahmen, bei denen Menschen und nicht Autos in den Fokus gerückt werden. Besonders Kinder und Jugendliche würden davon in vielerlei Hinsicht profitieren.

