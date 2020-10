Kerzen lösen Rauchmelder in die Welfenstraße aus

Wegen eines ausgelösten Rauchmelders wurde die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen am Sonntagabend gegen 22.10 Uhr in die Welfenstraße gerufen. Nachdem auf Klingeln und Klopfen in der betreffenden Wohnung nicht reagiert worden war, öffnete die Feuerwehr die Tür und konnte in einem Raum zwei abgebrannte Kerzen feststellen, deren Rauch wohl den Rauchmelder aktiviert hatten. Nachdem das Zimmer gelüftet worden war, konnte die Feuerwehr wieder abrücken.