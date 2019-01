Von Freitag, 18. Januar, an ist die Keplerstraße wieder gesperrt. Nach Auskunft der Stadt wird das bis 31. Mai so bleiben. Dann soll auch der letzte Abschnitt der Umgestaltung der Keplerstraße abgeschlossen sein.

Dieser letzte Abschnitt der Keplerstraße liegt zwischen der Einmündung Allmandstraße und der Kreuzung Ailinger Straße. Dieser Bereich ist voll gesperrt und damit für den Verkehr auf beiden Seiten nicht passierbar. Nachdem die Keplerstraße vom 14. Dezember bis zum heutigen Donnerstag vorübergehend wieder ganz befahrbar war, müssen sich die Verkehrsteilnehmer nun wieder an Umleitungen gewöhnen.

Vollsperrung bis Ende Mai

Es ist eine bittere Pille, dass die Keplerstraße gleich viereinhalb Monate lang gesperrt wird. Allerdings hat die Stadt diesen Zeitraum bereits Mitte Dezember 2018 bekanntgegeben. Zuvor hatte man sich nach außen für den Abschluss der Bauarbeiten aber nicht auf ein konkretes Datum festgelegt. Gesprochen wurde lediglich von einer Fertigstellung „im Frühjahr 2019“. Nun liegt der 31. Mai zwar noch im Frühling – allerdings an dessen hinterem Ende. Am 21. Juni beginnt der Sommer. Auf Nachfrage der SZ teilt die Stadtpressestelle mit: „Im Bauzeitenplan war von Anfang an Mai 2019 vorgesehen.“ Es gebe insofern keine Verzögerungen, so die Pressestelle. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten jedoch schon bis 21. Dezember 2018 angeschlossen sein.

Der neue Termin 31. Mai gilt, sofern der Winter mitspielt: „Ob diese Zeitplanung eingehalten werden kann, ist natürlich stark von der Witterung abhängig“, so die städtische Pressestelle. Es könnte also auch länger dauern.

Ailinger Straße einseitig befahrbar

Der Verkehr der gesperrten Keplerstraße wird von Westen nach Osten über die Straße Am Sportpark und die Meistershofener Straße geführt. Während der Bauarbeiten ist die Ailinger Straße in Richtung Innenstadt einseitig befahrbar. In der Gegenrichtung wird der Verkehr über die Löwentaler Straße, die Ehlersstraße und die Goethestraße geleitet, teilt die Stadt mit. Eine zeitweilige Öffnung der Keplerstraße für den Verkehr ist bis zum endgültigen Abschluss der Bauarbeiten nicht vorgesehen. Auch nicht anlässlich größerer Ereignisse: „Es ist nicht beabsichtigt, die Sperrung während des Narrentreffens oder der Messe Motorradwelt Bodensee aufzuheben“, teilt die Stadt mit.

Die Keplerstraße wird nun auf ihrem letzten noch fehlenden Teilstück der Gestaltung der übrigen Keplerstraße und der Ehlersstraße angepasst. Sie wird also auf beiden Seiten breite markierte Radstreifen erhalten und begrünte Mittelinseln mit Baumbestand. In der Ehlersstraße erfolgte diese Neugestaltung bereits ab März 2017. Anfang 2018 wurde dann die Keplerstraße in Angriff genommen. Die Straßen sollen durch diese Maßnahmen attraktiver werden und für Radfahrer sicher.

Die Baustelle Millionenschlucht

Um den Verkehr in der Innenstadt nicht noch weiter einzuschränken, will die Stadt mit der nächsten großen Maßnahme erst beginnen, wenn die Keplerstraße fertiggestellt ist – dann aber unverzüglich: die Rede ist vom Bau der Radfahrer- und Fußgängerbrücke über die Millionenschlucht. Hierfür ist mit einer mehrwöchigen Sperrung der Eckenerstraße zu rechnen.