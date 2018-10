Kennenlernfest für die „MCB-Frischlinge“

Gut einen Monat nach Beginn des neuen Ausbildungsjahres ist bei einer Mottoparty zusammengekommen, was zusammengehört: Die Gesundheits- und Krankenpflegeschüler des letzten Ausbildungsjahres des Medizin Campus Bodensee (MCB) hatten das Kennenlernfest für die „Neuen“ organisiert und gleichzeitig alle Auszubildenden der drei MCB-Krankenhäusern in Friedrichshafen, Weingarten und Tettnang zum Grillen eingeladen. Mehr als 90 Gesundheits- und Krankenpflege-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegeschüler, OTA- und ATA-Schüler sowie die BA-Pflege-Studenten, kaufmännischen Auszubildenden und ihre Praxislehrer hatten auf dem Bauernhof in Ellenweiler Spaß, wie das Unternehmen schreibt. Die „Neuen“ kannten einander bereits, schließlich begann ihre Ausbildung im MCB mit dem Besuch des Abenteuerparks Immenstaad. Das Grillfest auf dem Hof Hoher bot nun die Gelegenheit, auch die „Älteren“ aus dem eigenen Ausbildungsbetrieb und den anderen MCB-Häusern kennenzulernen – an der Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben in Weingarten, wo die theoretische Ausbildung für junge Menschen aus vielen Kliniken erfolgt, läuft man sich schließlich auch nicht immer über den Weg. Seit dem Kennenlernfest hat nun jeder „MCB-Frischling“ auch einen festen Paten aus dem dritten Ausbildungsjahr: „Wir halten es für wichtig, dass ihr euch untereinander kennt, Fragen los werdet, Antworten findet und euch gegenseitig helft.“, erklärte Praxislehrer Christoph Ley.