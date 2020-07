In einer Gaststätte am Buchhornplatz ist es am Dienstag gegen 20 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 27-jährigen Kellner und vier Männern gekommen. Laut Polizeibericht hat der Kellner die Männer dabei mit einer Spielzeugpistole bedroht.

Die 31- bis 52-jährigen Männer, die sich zuvor im Außenbereich der Gaststätte aufgehalten hatten, begaben sich aufgrund einsetzenden Regens in die Innenräume. Nachdem sie bei dem 27-Jährigen eine weitere Bestellung aufgegeben hatten, forderte sie der Kellner aus unbekanntem Grund mit einer vorgehaltenen Waffe auf, die Gaststätte zu verlassen. Einer der Männer stürzte hierbei und zog sich leichte Verletzungen an Hand und Bein zu. Der Sohn des Geschäftsführers erkannte, dass es sich nur um eine Spielzeugpistole handelte. Er forderte den 27-Jährigen auf, die Gaststätte ebenfalls zu verlassen.