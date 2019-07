Die SPD hat vor Kurzem mit rund 60 Gästen ihr alljährliches Sommerfest gefeiert. Mit Livemusik, Essen und Trinken sowie direktem Seezugang sei ein abwechslungsreiches Programm geboten worden, schreiben die Sozialdemokraten in einem Bericht.

Als Gast freute sich die SPD über Sascha Binder, den Generalsekretär der SPD Baden-Württemberg, der einen kurzen Einblick in die momentane landes- und bundespolitische Lage gab. Binder machte dabei unter großer Zustimmung aller Anwesenden klar, dass die SPD Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin der Europäischen Union nicht mittragen werde, heißt es im Bericht weiter. „Die EU muss demokratischer werden. Deshalb lehnen wir eine im Hinterzimmer ausgeklüngelte Kandidatin strikt ab. Wir beharren auf dem Spitzenkandidaten-Prinzip“, wird Binder in der Mitteilung zitiert. Binder sprach auch über den vorangegangenen Landesparteitag der SPD Baden-Württemberg. Man habe ein umfangreiches Programm zum Thema Bildung verabschiedet, das Bildungsgerechtigkeit und Modernität in den Vordergrund stelle. Binder weiter: „Wir wollen moderne Schulen, die unsere Kinder auch wirklich auf die Zukunft vorbereiten. Und wir möchten jedem Kind die bestmögliche individuelle Förderung zukommen lassen. Auch deshalb plädieren wir für eine Wahlmöglichkeit zwischen G8 und G9 an Gymnasien“, heißt es in dem Bericht der Partei.

Binder betonte beim Sommerfest ebenso, dass Umweltpolitik in Baden-Württemberg sozialdemokratisch sei. Deswegen unterstütze man als SPD auch das Volksbegehren „Artenschutz – Rettet die Bienen“. Der Kreisvorsitzende der SPD Bodenseekreis, Rainer Röver, unterstrich dies: „Wir haben im Bodenseekreis 1851 Unterschriften für dieses Volksbegehren kuratiert, sortiert und an die entsprechenden Ämter, von Friedrichshafen bis Biberach, zur Prüfung versendet. Die Initiatoren können sich auf unsere Unterstützung verlassen.“ Man müsse die Biodiversität erhalten, um auch in Zukunft noch in einer intakten Umwelt leben zu können, heißt es in dem Bericht abschließend.