Keine Spur von Krise auf der Interboot: Ungebrochene Nachfrage nach Segelyachten

Die 61. Interboot läuft noch bis zum 25. September. Sie ist von Montag bis Donnerstag von 10 bis 17 Uhr und von Freitag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ab Donnerstag, 22. September, findet parallel die Tauchmesse InterDive statt. Tickets sind online und an den Kassen vor Ort erhältlich. Die Tageskarte kostet 13 Euro online bzw. 17 Euro vor Ort, ermäßigt 10 Euro bzw. 12 Euro. Die Familienkarte ist für 29 bzw. 34 Euro verfügbar. Kinder zwischen sechs und vierzehn Jahren bezahlen 5 Euro bzw. 6 Euro.

Noch bis zum 25. September findet in Friedrichshafen die Messe Interboot statt, auf der sich 348 Aussteller und Firmen zu Themen rund um den Wassersport präsentieren. Ein Branchengespräch mit Messeteilnehmer vom Bodensee, aus der Schweiz und Norddeutschland zeigt, dass es für meisten – zumindest im hochpreisigen Segment – gerade sehr gut zu laufen scheint.

Laut einer Mitteilung der Messe Friedrichshafen profitieren Bootswerften und Händler der maritimen Wirtschaft in Deutschland und der Schweiz auch 2022 von einem ungebrochenen Run auf den Wassersport.

Positive Zwischenbilanz zur Interboot

Trotz hoher Inflation und drohender Energiekrise sowie Fachkräftemangel und Lieferkettenengpässen sei die Auslastung der Betriebe durch eine anhaltend gute Nachfrage der Kunden bis weit ins nächste Jahr hinein ausgezeichnet.

„Die Aussteller zeigen im Vergleich zum Vorjahr in Friedrichshafen nochmals verstärkte Präsenz und deren Stimmung ist bisher sehr positiv“, lässt sich Messe-Chef Klaus Wellmann in der Mitteilung zitieren. Erfreulich sei zudem, dass die Aussteller an den Ständen die Kaufkraft des Publikums aus der D-A-CH-Region loben.

Im Gegensatz zu anderen Wirtschaftszweigen scheint die maritime Branche bislang gut durch die Pandemie gekommen zu sein. Wie die Messe schreibt, habe sich bereits wenige Monate nach Ausbruch der Pandemie in der maritimen Branche geradezu ein Corona-Boom gezeigt.

„Supersommer“ für Meichle+Mohr in Kressbronn

„Die Menschen gehen aktiv aufs Wasser, nutzen ihre Wasserfahrzeuge intensiv und brauchen dadurch Ersatzteile, verbessertes Zubehör oder wollen gleich ein neues Boot“, wird Sonja Meichle, Geschäftsführerin von Ultramarin Meichle+Mohr (Kressbronn), in der Mitteilung zitiert.

Sie berichtet demnach von einem „Supersommer“, der sich auf der Interboot fortsetze. Die ersten Messetage spiegelten den bisherigen Saisonverlauf wider. Teils bis zu achtmalige Preiserhöhungen seit Jahresbeginn hätten gar nicht immer eins zu eins an die Endverbraucher weitergegeben werden können. „Das tat dem Umsatz bisher keinen Abbruch, dennoch sind wir vorsichtig, denn einen nicht enden wollenden Zuwachs kann es kaum geben“, betont Sonja Meichle.

Genug Vermögen ist grundsätzlich weiterhin vorhanden. Meik Lessig

Die Verkaufszahlen bei Enjoy Yachting, einer Firma aus Seelze bei Hannover, sind laut Mitteilung in die Höhe geschnellt. „Genug Vermögen ist grundsätzlich weiterhin vorhanden“, folgert Meik Lessig, Geschäftsführer von Enjoy Yachting daraus. Er stellt laut Mitteilung fest: „Die Klimathematik gepaart mit steigenden Energiekosten lösten bei uns bereits einen Wechseltrend pro Segelsport aus.“

Beim Branchengespräch auf der Interboot dabei: (v.l) Moderator Andreas Kling, Meik Lessing, Geschäftsführer von Enjoy Yachting, Karsten Stahlhut, Geschäftsführer des Bundesverbandes Wassersportwirtschaft in Köln, Marcus Schlichting, PR Bavaria GmbH, Sonja Meichle, Geschäftsführerin von Ultramarin Meichle + Mohr in Kressbronn-Gohren, Marcus Boesch, Mitglied des Vorstands Schweizerischen Bootsbauer-Verbandes, Daniel Kallenbrunn, Geschäftsführer von Kibag Marina und Klaus Wellmann, Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen. (Foto: Interboot Friedrichshafen/Felix Kästle)

Ein ähnliches Ergebnis des Konjunkturbarometers vermeldet Karsten Stahlhut, Geschäftsführer des Bundesverbands Wassersportwirtschaft (BVWW), im ersten Halbjahr. „Fast 40 Prozent der Betriebe sprechen sogar von einem besseren Jahr als 2021. Aber der Ausblick ist verhaltener, die Euphorie ist verflogen“, analysiert Stahlhut laut Mitteilung eine Umfrage unter den Verbandsmitgliedern.

Hemmschuhe seien außer dem generellen Fachkräftemangel der fortlaufende Arbeitsausfall durch Corona und die noch stärker unterbrochenen Lieferketten durch den Ukrainekrieg und Lockdowns in China sowie Preisexplosionen bei Rohstoffen, Materialien, Strom und Gas.

Werften sind bis ins kommende Jahr ausgelastet

Daniel Kallenbrunn, Geschäftsführer bei der Schweizer KIBAG Marina aus Bäch, geht laut Mitteilung davon aus, dass am Hobby zuallerletzt gespart werde. „Manche kratzen jeden Rappen fürs Bootsfahren zusammen und kaufen eher weniger Alltags- oder andere Luxusgüter.“

Das nächste Jahr ist bereits durchgeplant. Marcus Schlichting

Wie die Messe schreibt, hat die Schweizer Werft von Markus Boesch in Kilchberg stets Material für ein ganzes Produktionsjahr vorrätig. „Gute Anfragen, auch auf der Interboot, füllen die Werkstatt, die schon bis Mitte nächsten Jahres ausgebucht ist. Allerdings ist es keine unbegrenzt unelastische Nachfrage und der Preis für ein Luxusprodukt nicht nach oben offen“, so Boesch, neues Vorstandsmitglied des Schweizerischen Bootbauerverbands.

Bei Bavaria Yachtbau in Giebelstadt wurde das Geschäftsjahr 2021/22 laut Messe-Mitteilung Ende Juli mit einer 30-prozentigen Steigerung der Produktion im Vergleich zum Vorjahr auf mehr als 600 Boote abgeschlossen. „Das nächste Jahr ist bereits durchgeplant und erst zum Ende des Jahres 2023 können die Händler wieder Yachten bestellen“, sagt Marcus Schlichting, der bei Bavaria Yachtbau für Marketing und PR verantwortlich ist.