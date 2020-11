Keine guten Aussichten für Erweiterungen der Sportplätze und Umkleiden

Unter dem Einfluss der Corona-Pandemie hat die TSG Ailingen ihre Mitgliederversammlung veranstaltet. Diese im Herbst durchzuführen, ist laut Mitteilung des Vereins ungewöhnlich, ebenso die begleitenden Maßnahmen rund um die Versammlung.

Nach der Begrüßung und Totenehrung durch den Voristzenden Hans-Peter Talge wurden die Berichte von den Vorsitzenden und den neun Abteilungsvertretern vorgetragen. Diese Berichte wurde vom Hauptkassier Berthold Katzenmaier abgerundet. Wie vielseitig die TSG unterwegs ist und womit man sich im Ehrenamt beschäftigen darf, fasste der Ortsvorsteher Georg Schellinger zusammen. Weniger positiv waren seine Worte zu den Aussichten für die dringend notwendigen Erweiterungen der Sportplätze und Umkleidemöglichkeiten.

Dass diese Notwendigkeiten der TSG vonseiten der Vertreter der Ortschaft weiterhin vehemment im Häfler Gemeinderat Gehör finden werde, zeige allein die Anwesenheit weiterer Vertreter des Ortschaftsrats durch Evi Geisler und Angelika Drießen, schreibt der Verein in seinem Bericht.

Nach der Neuwahl des Kassenprüfers wurde zum letzten Punkt der Agenda gewechselt: den Ehrungen. Für 70 Jahre Mitgliedschaft in der TSG wurde in Abwesenheit Anton Schmäh geehrt. Für ihre 50-jährige Treue wurden Ursula Friedrich und Erika Neumann ausgezeichnet. Vom Württembergischen Landes-Sport-Bund (WLSB) wurden darüber hinaus folgende Mitglieder für außergewöhnliche Vereinsarbeit ausgezeichnet: Ehrennadel in Bronze: Sabine von Langen und Ralf Lanz; Ehrennadel in Silber: Hans-Peter Talge, Berthold Katzenmaier und Michael Fischer. Überreicht wurden dies Ehrungen vom Sportkreis-Vizepräsident Werner Feiri.

Abgeschlossen wurde dieser Teil der Versammlung mit der Benennung von Friedrich Wölfle zum Ehrenmitglied der TSG Ailingen. Der langjährige Vorsitzende der Abteilung Turnen berichtete wortreich über seine Erlebnisse bei „seinem“ Verein, der TSG Ailingen.